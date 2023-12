Rick Riordan, autor de Percy Jackson, comparte su admiración por la mitología incaica

Celebridades Escucha el artículo aquí

Después de una década desde su última incursión en la pantalla grande, Percy Jackson, el héroe de los libros de Rick Riordan, regresa para sorprender a sus seguidores con una adaptación destinada al streaming. La serie, que se estrena el 20 de diciembre en Disney+, consta de ocho episodios basados en el primer libro de la saga, El ladrón del rayo.

En esta nueva versión, protagonizada por Walker Scobell como Percy, el joven semidiós se entera de su verdadera naturaleza y es llevado al Campamento Mestizo junto al sátiro Grover, interpretado por Aryan Simhadri, y la valiente Annabeth, a cargo de Leah Jeffries. Mientras se sumerge en un mundo fantástico lleno de criaturas de la mitología griega, Percy descubre que lo acusan de robar el Rayo Maestro, la poderosa arma de Zeus, cuya desaparición amenaza con desencadenar el fin del mundo.

“La mitología griega está en todas partes. La puedes ver en las historias que contamos, la música, la arquitectura. Está impregnada en nuestra cultura común. Creo que es porque las grandezas son atemporales y hablan de cosas que siempre han sido importantes: el amor, la familia, la amistad, el heroísmo, la villanía, todas las cosas que nos hacen humanos”, explica Rick Riordan en una entrevista con RPP.

¿Qué esperar de esta nueva adaptación?

En 2010, Percy Jackson hizo su debut en la pantalla grande con la película titulada El ladrón del rayo. Tres años más tarde, se lanzó la segunda entrega, El Mar de los Monstruos. Riordan ha manifestado claramente su insatisfacción con ambas producciones debido a los cambios que experimentó la trama, orientados a un público más adulto y alejados de la audiencia infantil que el autor tenía en mente en los libros.

“Esta es la adaptación que los fans han esperado”, comenta Rick Riordan, quien además es productor de la serie. “Esperamos que la audiencia sienta lo mismo. Han pasado 20 largos años. Y, ya sabes, ha llevado mucho tiempo hacerla, pero estoy contento de que lo hemos logrado. Espero que los fans sientan alivio y alegría”.

Rebecca Riordan, su esposa y también productora de este proyecto, confiesa que se encuentran “satisfechos” con la nueva adaptación del libro y comenta que tuvieron que esperar a que Percy llegue a Disney para que esto suceda: “Realmente esperamos que funcione para los fans y resuene”.

¿Cómo fue trabajar con el nuevo cast?

"Walker, Leah y Aryan son increíbles", afirma el escritor. Estos jóvenes intérpretes -Walker y Leah tienen 14 años, mientras que Aryan, 17- se embarcan en la tarea de reiniciar la historia, ahora centrados en la visión original de Riordan. Además, se ha puesto un énfasis especial en mantener la fidelidad a la edad inicial de Percy en los libros, que es de 12 años, a diferencia de la versión cinematográfica donde Logan Lerman asumió el papel de un Percy de 16 años.

“Realmente era importante comenzar con un elenco más joven porque la historia es sobre un niño de 12 años”, comenta Rebecca; mientras que Rick añade que este detalle “cambia la historia” por completo. Además destaca que los actores fueron “increíblemente profesionales y maduros para su edad”.

A pesar de no haberse estrenado aún, la serie ha generado controversia debido a la inclusión de la actriz afroamericana Leah Jeffries en el papel de Annabeth Chase, un personaje descrito en los libros como una joven caucásica. Ante las críticas, Rick Riordan responde: "Hemos visto a algunas personas diciendo que los personajes deben seguir fielmente la descripción del libro, refiriéndose principalmente al color de piel. Si eso es lo único que están teniendo en cuenta, es una perspectiva muy superficial. No me importa cómo se vean mientras se sientan como el personaje correcto y estos tres jóvenes encarnan absolutamente eso".

De izquierda a derecha Leah Jeffries, Walker Scobell y Aryan Simhadri.Fuente: Disney

¿Qué dice Rick Riordan sobre la mitología incaica?

"Me encanta la mitología incaica", admite Rick Riordan. "Me encanta las mitologías azteca y maya. Sin embargo, no sería la persona adecuada para contar esas historias. Creo que eso debería venir de alguien que creció con esas historias, que las conoce desde adentro y las tiene como parte de su cultura. Creo que eso es muy importante".

En este contexto, Riordan menciona la editorial Rick Riordan Presenta, donde otros autores tienen la oportunidad de contar las historias de sus propias culturas. “Jennifer Cervantes, por ejemplo, hizo muy bien la mitología azteca y maya (en la duología Shadow Bruja y la trilogía Storm Runner, respectivamente). No hemos hecho los incas todavía. Creo que eso sería maravilloso”.