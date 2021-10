El actor colombiano Michael Brown reveló hace unos meses por qué no será parte de la segunda temporada de "Pasión de gavilanes". | Fuente: Telemundo

"Pasión de gavilanes" es una de las telenovelas más conocidas de los años 2000 y hace meses, cuando anunciaron que iba a tener una segunda temporada, los fans no pudieron ocultar su entusiasmo. Así que para alegría de todos sus fans, Telemundo confirmó que la segunda temporada de esta historia de amor se estrenará en 2022 y contará con casi todo el elenco original.



A través de las redes sociales y diversos videos se pudo ver Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Zharick León y Natasha Klauss volverán a reunirse en el set después de varios años. Pero como se esperaba, Michel Brown no apareció en ninguna imagen y esto confirmó que el actor no participará de esta nueva entrega.

Hasta el momento, el recordado 'Franco Reyes' no se ha pronunciado sobre su ausencia en la temporada dos de “Pasión de gavilanes”, que ya inició sus grabaciones en Colombia. Pero recordemos que en agosto último concedió una entrevista en la que se refirió al tema.

“Voy a estar en otro proyecto al mismo tiempo que ellos arrancan y por eso no voy a poder participar, pero gran parte del elenco está. Leí algo, una pequeña sinopsis y la historia se oye increíble. No me cabe duda de que va a ser un golazo y que va a ser una gran experiencia también. Yo voy a estar trabajando en ese momento [de las grabaciones] en Bogotá y México”, dijo a la emisora argentina Radio Mitre.

Asimismo, se refirió sobre el personaje que desempeñó en la novela. “Para mí es un recuerdazo, tiene como un niño y yo estaba viviendo un poco el mundo de este personaje y sus experiencias inocentes. Es de los personajes que llevo en el corazón (…) Paso algo loco con ella, pues aunque la pasan de nuevo, pese a que acabó hace muchos años, sigue siendo muy actual”, indicó.

Los fans esperaban que al final esta decisión pudiera cambiar y Michel Brown sea parte de la nueva temporada de "Pasión de gavilanes", pero sin duda, las fechas se cruzan y no estará en la historia. Quizás en algún momento puede regresar como recuerdo o con una participación especial. ¡Solo nos queda esperar!

Un reencuentro después de 18 años

Desde su estreno en 2003 hasta su última emisión en 2004, "Pasión de gavilanes" fue clave en el ascenso del elenco original hacia la fama. Tal y como lo recordó Natasha Klauss en una publicación de su cuenta de Instagram:

"El 21 de octubre del 2003 salió al aire 'Pasión de gavilanes', historia que hizo visible la carrera de muchos de nosotros, que impulsó la de otros y a todos los que hicimos parte nos convirtió en una tendencia mundial, conquistando los hogares y los corazones del mundo".

Por ello, no es casual que este mes fuese el elegido para anunciar la segunda temporada de la telenovela de Telemundo, que 18 años después reúne a su reparto para escribir una nueva historia sobre los tres hermanos Reyes que se enamoran de las tres hermanas Elizondo.

Ya en 2020, Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes) y Natasha Klauss (Sarita) se habían reunido vía Zoom con motivo del relanzamiento de "Pasión de gavilanes" en Caracol Televisión, en Colombia.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.