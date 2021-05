“Pasión de gavilanes”, estrenada en 2003, llevó a la actriz Paola Rey a la fama internacional. Tras 17 años del fin de la novela, la intérprete de Jimena en la ficción compartió una foto en el set de grabación de la famosa telenovela. | Fuente: Captura/ Instagram

“Pasión de gavilanes” es una de las novelas más conocidas de la televisión latinoamericana. Su estreno llevó al estrellato a actores como Mario Cimarro, Michel Brown o Juan Alfonso Baptista. 17 años después del fin de la novela, Paola Rey, quien daba vida a Jimena, la menor de las hermanas Elizondo, compartió una fotografía en la que se le ve posando frente a la fachada principal de la hacienda que, en la ficción, era casa de doña Gabriela, don Martín y sus hermanas Norma y Sarita.

“Qué lindo fue volver a este lugar, recuerdos maravillosos”, escribió la actriz en el post de Instagram, junto a un video en el que se escucha de fondo “Fiera inquieta”, el tema principal de la telenovela.

En febrero pasado, Danna García y Mario Cimarro hicieron un video en directo a través de sus cuentas de Instagram en el que revelaron algunos secretos detrás de la producción colombiana, así como su dinámica de grabación.

"Vivimos la experiencia juntos y recuerdo esos primeros días, porque nos hicieron la prueba de vestuarios. Me acuerdo mucho de ti, el de pelo largo y midiéndote el sombrero”, dijo García a su excompañero de elenco de “Pasión de gavilanes”. “Me ponía el vestido y era otra persona. Sabes que soy tímida, a mí me ponían esa ropa y me convertía en esa mujer que caminaba sensual”, comentó García.

EL REENCUENTRO

En julio de 2020, en medio de la pandemia de la COVID-19, a 16 años de su estreno en la pantalla chica, el elenco de “Pasión de Gavilanes” se reencontró en una reunión que tuvieron a través de Zoom con motivo del relanzamiento de la telenovela en Caracol Televisión, en Colombia.

Así, desde sus respectivos hogares, Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes) y Natasha Klauss (Sarita) transmitieron este encuentro en el que llamó la atención de la ausencia de Michel Brown (Franco Reyes).

