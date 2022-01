¿Quiénes son los actores y cuándo se estrena 'Pasión de gavilanes 2'? Conoce todos los detalles y todo lo que debes saber de la continuación de la novela. | Fuente: Pinterest

La segunda temporada de "Pasión de gavilanes" está cada vez más cerca. En febrero de este año, Telemundo estrenará la continuación de la historia, sin embargo, tras este anuncio, aún hay mucha intriga sobre lo que será esta parte 2.

A casi 18 años de su final, la popular novela colombiana será transmitida por la cadena de tv en horario de prime time.

Conoce cuándo se estrenará, qué personajes continúan en la novela, cuáles son los nuevos artistas que se suman al elenco y todo lo que debes saber de "Pasión de gavilanes 2".

Todo lo que debes saber de "Pasión de gavilanes 2"

1. ¿Cuándo se estrena "Pasión de gavilanes" temporada 2?

La temporada 2 de “Pasión de gavilanes” es una de las series más esperadas ya que la historia se retomará tras 20 años de haberse estrenado por primera vez. Por medio de las redes sociales de Telemundo, se confirmó que la segunda temporada se estrenará en febrero del 2022.

En el clip promocional se puede ver a Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista en una reunión donde se abrazan y comparten los mejores momentos de sus personajes.

“Entrañable, ya tenía ganas de verlos y de por fin volvernos a sincronizar en este equipo de ensueño que hacemos juntos. Por fin llegó ese día”, dijo Cimarro. A él se le unió García: “Como que se detuvo el tiempo, es una sensación muy emocionante. Hay mucho cariño envuelto. Pasión de gavilanes yo creo que ha sido un proyecto que nos ha marcado a todos”.

2. 'Ruth Uribe' quedó fuera de la segunda temporada

La actriz Ana Lucía Domínguez no volverá a interpretar a Ruth Uribe para la continuación de la novela colombiana. En la ficción, ella era hija biológica de Eva, la ama de llaves de la familia Elizondo, pero fue criada por Raquel y Calixto Uribe, una pareja adinerada que la adoptó después de enterarse de que no podían tener hijos.

“Estoy grabando otra serie para Netflix. Pronto les contaré de qué se trata, pero ‘Pasión de gavilanes’ no”, manifestó. De igual manera, Danna García y Natasha Klauss también respaldaron esta noticia:

“El personaje de Ruth nunca fue concebido en la nueva temporada, nunca se escribió ese personaje; por lo tanto, nunca podían haberle hablado ni a ella ni a nadie de su familia porque no está concebida”.

Ana Lucía Domínguez interpretó a Ruth Uribe y a Libia Reyes en "Pasión de gavilanes". | Fuente: Instagram

3. ¿Quién será la nueva villana en "Pasión de gavilanes 2"?

En febrero del 2022 se estrenará la temporada 2 de “Pasión de Gavilanes” y, tras la muerte de Dinora Rosales, la malvada de la primera parte, en la continuación habrá una nueva persona que le hará la vida imposible al clan Reyes Elizondo.

La villana será una gitana que hará uso de su magia negra y brujería para unir a Romina Clemente (Katherine Porto) y Oscar Reyes (Juan Alfonso Baptista). ¿Por qué? Porque quiere destruir la vida de los hermanos.

Quien le dará vida la malvada de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” es Alejandra Miranda.

Alejandra Miranda será la nueva villana en la segunda temporada de "Pasión de gavilanes". | Fuente: Instagram

4. Michel Brown se suma al elenco de la segunda temporada

Michel Brown será parte de la temporada 2 de “Pasión de gavilanes”. Así lo confirmó Danna García, su compañera de reparto que hace el papel de Norma Elizondo, por medio de una transmisión en vivo por medio de Instagram.

"Sí, Michel va a estar. Cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo. Cada uno entra en un momento diferente de la historia porque no se trata de nosotros, se trata del universo gavilanes”, dijo la colombiana.

Tras lo dicho por Danna García, Michel Brown publicó una imagen del sombrero que le perteneció a Franco Reyes, su personaje: "Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y que fue parte de una gran historia. ¡¡Esta semana les cuento lo que haremos con él!!", escribió.

El actor argentino Michel Brown sí formará parte de la segunda temporada de "Pasión de gavilanes" y se pondrá nuevamente en la piel de Franco Reyes. | Fuente: Pinterest

5. Los nuevos 'gavilanes' de la temporada 2

Si en el 2003, Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown se abrían paso en la actuación con "Pasión de Gavilanes", la segunda temporada de esta telenovela colombiana trae consigo una nueva generación de actores que acompañará al elenco original.

En esta camada contemporánea de intérpretes, destacan los nuevos 'gavilanes' que, según dejó ver Telemundo en sus redes sociales, son Sebastián Osorio, Bernardo Flores y Juan Manuel Restrepo, quienes darán vida a los hijos de Juan Reyes (Mario Cimarro) y Norma Elizondo (Danna García).

El público será testigo de cómo estos tres hermanos trazarán sus destinos en el pueblo de San Marcos, que en la nueva entrega de "Pasión de Gavilanes" reunirá también a cinco de los seis protagonistas del antiguo reparto: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss.

Sebastián Osorio, Bernardo Flores y Juan Manuel Restrepo interpretarán a los hijos de Norma Elizondo y Juan Reyes en "Pasión de gavilanes 2". | Fuente: Instagram

6. Jorge Cao no volverá a interpretar a 'Don Martín Acevedo'

Si bien al inicio del proyecto de "Pasión de gavilanes 2", muchos de los actores de la primera temporada confirmaron su participación en la secuela, otros cambiaron de opinión. Este es el caso de Jorge Cao, el actor que daba vida al abuelo Martín, el patriarca de los Elizondo, quien si bien al inicio del anuncio de la segunda temporada confirmó su participación, ha tenido que retirarse del proyecto por decisiones personales, según explicó.

“Mis queridos amigos y seguidores, tengo un mensaje muy personal para ustedes: quiero aclarar algo… Jorge Cao no va a ser parte de ‘Pasión de gavilanes 2’. Es una decisión personal. Gracias por tanto amor recibido”, dijo.

En el video en el que anunció que ya no participaría de esta segunda temporada de la exitosa novela de inicios de los 2000, Jorge Cao le dijo adiós al típico look de cabello blanco del abuelo Martín, poniendo así punto final a su personaje.

Jorge Cao no va a ser parte de "Pasión de gavilanes 2" ya que está enfocado en otros proyectos. | Fuente: Instagram

7. ¿Qué se sabe hasta el momento de "Pasión de Gavilanes 2"?

Como bien se recuerda, “Pasión de gavilanes” cuenta la historia de los hermanos Reyes, Juan, Franco y Óscar, quienes se infiltran en la hacienda Elizondo, con el objetivo de vengar la muerte de su hermana. Sin embargo, dejan su revancha de lado al enamorarse de las hermanas Elizondo: Norma, Jimena y Sarita.

Además de Mario Cimarro y Danna García, también se podrá ver a Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar), a Natasha Klauss (Sarita) y a Michael Brown (Franco); estos dos fueron los últimos en confirmar su participación, desatando la emoción de los fans.

Los nuevos rostros de esta temporada serán Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, quienes encarnarán a los hijos de la pareja conformada por Juan Reyes y Norma Elizondo. Otros jóvenes actores son los de Yare Santana, Jerónimo Cantillo y Camila Rojas.

Esta nueva temporada ha sido anunciada para febrero del 2022, a casi 18 años de su final. Será transmitida por la cadena Telemundo en horario de prime time.

8. Los personajes que regresan para la temporada 2 de "Pasión de gavilanes"

- Danna García (Norma Elizondo)

- Natasha Kaluss (Sarita Elizondo)

- Paola Rey (Jimena Elizondo)

- Mario Cimarro (Juan Reyes)

- Michel Brown (Franco Reyes)

- Juan Alfonso Baptista (Oscar Reyes)

- Zharick León (Rosario Montes)

- Kristina Lilley (Gabriela Acevedo)

- Carmenza González (Quintina)

- Tatiana Jáuregui (Dominga)

9. Nuevo elenco de "Pasión de gavilanes 2"

- Sergio Goyri

- Camila Rojas

- Alejandro López

- Yare Santana

- Jerónimo Cantillo

- Germán Quintero

- Constanza Hernández

- Ángel de Miguel

- Boris Schoemann

- Jacobo Montalvo

- Jhonatan Bedoya

- Sebastián Vega

- Valeria Caicedo

- Katherine Porto

- Álvaro García

