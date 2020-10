El actor Michel Brown confirmó que habrá una segunda temporada de "Pasión de Gavilanes". | Fuente: IMDB / "Pasión de Gavilanes" (2003)

Hay “Pasión de Gavilanes” para rato. Así lo confirmó Michel Brown, quien interpretó el personaje de Franco Reyes en la popular telenovela colombiana que llegó a la pantalla chica en el 2003 y relató la historia de amor entre los hermanos Rey y las hermanas Elizondo.

“La van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quién, pero creo que algunos la van a hacer”, comentó el actor argentino al portal Fórmula TV. Además, aseguró que le propusieron ser parte de la entrega, pero decidió mantenerse al margen.

“Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también”, dijo.

Como se recuerda, “Pasión de Gavilanes” tuvo entre sus protagónicos a Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. Aún se desconoce quiénes volverán o no a unirse al proyecto.

"Pasión de Gavilanes" se emitió de 2003 al 2004 con gran éxito en la televisión latinoamericana. | Fuente: IMDB / "Pasión de Gavilanes" (2003)

NO SERÁ UN “REBOOT”

Aunque hasta el momento no se tiene mucha información sobre la nueva entrega de “Pasión de Gavilanes”, se sabe que la trama será una continuación de la original. Por tanto, no sería un reinicio de la historia (también conocido como reboot) como ocurrió anteriormente.

En ese sentido, la segunda parte de la telenovela será distinta a otras versiones de la producción, como “Gavilanes”, producida en España por el canal Antena 3, que tuvo en su elenco a Rodolfo Sancho, Roger Berruezo, Diana Palazón y Claudia Bassols.

Inclusive, Telemundo se sumó a realizar un remake de “Pasión de Gavilanes” para Estados Unidos, pero bajo el título “Tierra de Reyes”. Como se ve, la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa siendo motivo de interés por la audiencia.

Todavía no existe una fecha de estreno de “Pasión de Gavilanes 2”, pero la noticia sin duda creó una gran expectativa entre sus seguidores.