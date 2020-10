Danna García revela que sufrió acoso por parte de un director de Hollywood. | Fuente: Instagram | Danna García

La recordada actriz de “Pasión de Gavilanes”, Danna García, reveló en una entrevista su duro paso por Hollywood. La colombiana viajó a Estados Unidos para crecer artísticamente, sin embargo, tuvo una amarga experiencia.

En conversación con Jomari Gayoso para el programa “Sal y pimienta” de Univisión, García sostuvo que fue acosada por un director de la industria del cine y por ese motivo, decidió regresar a su país de origen:

“En Los Ángeles sí me acosaron. Siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles”, se sinceró.

La artista recordó este momento en el que le pidieron “mostrar más” para lograr un puesto en Hollywood: “Un director me dijo: ‘necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’, o sea no era actuando, que necesitaba yo explotar más eso”, agregó.

Danna García también comentó cómo fue que un director se quiso propasar con ella, pero la actriz no se dejó:

“Esa misma persona me acuerdo que me invitó a una cena con [un famoso actor] y yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa y yo: ‘no, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación’. Y entonces me dijo: ‘no, no, rápidamente subimos’. Y en el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica”, dijo la artista.

La colombiana explicó que no hizo público en su momento lo sucedido por recomendación de su mánager.

“En ese momento yo le conté a mi mánager y mi mánager me dijo: ‘de eso no se habla, next. ¿Te pasó algo? ¿Hay que ir a la policía? Next’”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La guerra de los mundos”, de H. G. Welles, describe por primera vez en la literatura una invasión extraterrestre. Su autor, apasionado de la enseñanza, científico de carrera, se convirtió en maestro consumado de la ciencia ficción, que él entendía como una proyección fantástica de los grandes descubrimientos científicos.