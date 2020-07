"Pasión de gavilanes" (2003) convirtió en estrellas a sus protagonistas Danna García y Mario Cimarro, entre otros. | Fuente: Telemundo / EFE

Pocas telenovelas han dejado una huella tan profunda en el público y han impulsado tantas carreras como lo hizo "Pasión de gavilanes" (2003), que convirtió en estrellas a Danna García, Mario Cimarro, Michel Brown y Juan Pablo Shuk, entre otros.

A 17 años de su estreno, muchos pensarían que no queda más que contar sobre la producción colombiana; pero los actores han revelado nuevos secretos, anécdotas detrás de escenas y complicaciones inesperadas.

La última revelación fue de la actriz Natasha Klauss -quien interpretó a Sarita, una de las hermanas Elizondo- de que tenía una hija de tres años cuando grabó "Pasión de gavilanes". "Yo también era una bebé. Era muy chiquita y tuve un matrimonio de chiquita, todo fue como rápido", dijo en su Instagram Live a finales de mayo.

"Yo no la veía, realmente quien la crió los primeros años fue Marcelo (Greco, su pareja entonces). Yo con ella pasaba muy pocas horas del día, no compartía con ella y eso es fortísimo porque eso te genera un montón de culpas”, reconoció tras explicar que el papá biológico de su hija Isabel, que hoy tiene 19 años, no estaba con ella.

Natasha Klauss ya había provocado muchos levantamientos de cejas cuando reveló que Greco era su pariente al decir: "nosotros somos primos-hermanos, obviamente hay muchas personas que no lo entienden".

Mario Cimarro se mostró positivo a realizar una secuela de "Pasión de Gavilanes". | Fuente: Telemundo / EFE

LAS MENTIRAS EN EL SET

Los enredos en la vida de Klauss obviamente se quedan en nada en comparación a la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes. En la telenovela "Pasión de gavilanes", los planes de venganza chocaban y se deshacían con la pasión de las tres parejas de hermanos.

Durante las entrevistas pasadas, los actores muchas veces dijeron que eran "una gran familia". Lo típico. Sin embargo, fue Danna García quien reveló que solo desarrolló una relación realmente cercana con Mario Cimarro.

"Mario fue un apoyo muy grande para mí. Como Mario se daba cuenta de muchas cosas que pasaban, me acunó mucho y eso yo se lo debo a Mario porque me quería, yo sé que muchísimo”, expresó la actriz durante una conversación en las redes sociales con sus compañeras Lorena Meritano y Dinora Rosales.

Pero esa no fue la mayor mentira. Hace una semanas, se supo que Danna García le tiene "pánico a los caballos", por lo que la producción de "Pasión de gavilanes" diseñó un ingenioso sistema para que pareciera que ella era toda una amazona en las escenas en la finca.

En un video se ve a la actriz, quien encarnó a Norma Elizondo, subida en los hombros de un asistente, pretendiendo estar sobre un caballo. ¡Por eso todas las escenas de ella cabalgando eran tomas cerradas! La revelación provocó titulares en la prensa como "la peor mentira de tu vida" y "la noticia que arruinará tu infancia".

No puedo lidiar con tantos engaños de mi infancia 😂😂😂 este le ganó a todos pic.twitter.com/2M2L3miVVh — Luchi (@uscateguisofia) May 24, 2020

EL NIÑO QUE ERA NIÑA Y OTRAS REVELACIONES

El público también quedó con la boca abierta al enterarse de que el bebé que tuvieron Norma y Juan Reyes, el personaje de Mario Cimarro, no era un niño, sino una niña. Juan David Reyes Elizondo fue interpretado por una pequeñita de nombre María Gabriela García.

Paola Reyes y Juan Pablo Baptista fueron los enamorados Ximena Elizondo y Oscar Reyes, aunque según los actores, más que enamorados fueron congelados. Las escenas románticas entre ellos solían ser al aire libre y "siempre" se estaban "muriendo de frío”, reveló la actriz colombiana.

A lo largo de los años, los actores han sido interrogados sobre la posibilidad de una secuela o una segunda temporada de "Pasión de gavilanes". Todos, con excepción de Michel Brown, han respondido positivamente a la idea.

Aunque el único que se ha extendido más allá de un "sería lindo" ha sido el propio Mario Cimarro, quien reconoció que "sería difícil, pero no imposible". El actor concluyó con el humor que lo caracteriza: "y ver qué nos pasó a cada cual, entonces dependiendo de lo que nos pasó a cada cual pues ahí le agarramos, pero yo creo que las características de cada personaje siguen estando igual. Juan va a seguir siendo bruto, porque él no estudió". (EFE)