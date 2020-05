"Rebelde Way": Actores se reúnen para enviar mensaje frente a la pandemia, a 17 años del fin de la serie

Rebelde Way | Fuente: Instagram

A 18 años años del estreno de la telenovela argentina "Rebelde Way", que conquistó a los adolescentes del inicio de los 2000, los actores se unieron en un video para enviar un mensaje de "resistencia".

El encargado de realizar este clip fue Pablo Heredia, quien en la serie era el coordinador del "Elite Way School" y que, actualmente, se le ha visto en el Perú realizando varios proyectos. Él interpretó la versión acústica de "Resistiré", un popular tema de la novela que era interpretado por Erreway.

"Gracias por ver y apoyarme, este es un pequeño homenaje a una serie que nos dejo tanto a todos, los quiero", anotó Heredia en el clip de YouTube, en el que interpreta la canción "Resistiré" de Erreway.

Durante el video podemos ver a los actores Benjamín Rojas, Diego Mesaglio, Victoria Maurette, Jazmín Beccar, Diego García, Piru Sáez, Guillermo Santa Cruz, entre otros.

"Me resisto al bullying, a la mentira, a ir en contra de mis ideales. Me resisto a un mundo sin alegría, a dejar dormir al corazón, a un mundo sordo para sentir. Me resisto a la idiotez, a no ser fiel a mí misma. Me resisto a que siempre dos más dos sea cuatro. Me resisto a que sigan contaminando los mares, a la falta de sensibilidiad, a la discriminación, al qué diran. Soy rebelde", se escucha en el clip.

REBELDE WAY EN NETFLIX

La exitosa serie argentina “Rebelde Way”, producida por Cris Morena, está disponible en la plataforma de streaming Netflix desde el 9 de diciembre del 2019.

La recordada serie se produjo entre 2002 y 2004 y ganó fama en su país de origen, Argentina, así como en otros lugares de Latinoamérica, incluido el Perú. Además, lanzó al estrellato a los actores Felipe Colombo, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Luisana Lopilato, quienes interpretaron, respectivamente, a los adolescentes rebeldes Manuel Aguirre, Pablo Bustamante, Marizza Spiritto y Mía Colucci.

Como se recuerda, “Rebelde Way” tuvo dos temporadas compuestas por 318 capítulos. Una serie que, gracias a la creación del grupo musical Erreway, conformado por los mismos protagonistas, alcanzaron una proyección internacional, realizando giras por Perú, República Dominicana, Israel y España.