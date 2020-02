Rebelde Way: Felipe Colombo recordó sus tiempos con Erreway y cantó las canciones de la banda luego de 18 años

Felipe Colombo revive las canciones de Rebelde Way | Fuente: Instagram/Archivo

El actor que dio vida a Manuel Aguirre en la serie “Rebelde Way”, Felipe Colombo, ya con 37 años, participó en el programa El Muro Infernal de Telefe, donde representó a el equipo azul y se enfrentó al rojo, comandado por el actor Gastón Soffritti.

Durante su participación, Felipe Colombo fue desafiado a cantar de memoria los temas más populares de la banda juvenil Erreway: “Bonita de más”, “Sweet baby” y “Para cosas buenas”.





“No me las acordaba en el momento, ¿me las voy a acordar ahora? Me anotaba algunas letras en la mano porque se me confundían”, confesó Colombo, quien además reveló que a veces olvidaba la letra y le pedía a la gente que cante para ocultarlo.

La primera canción fue “Para cosas buenas”, de las que recordó solo dos estrofas. La segunda fue “Será porque te quiero”, pero Felipe Colombo tampoco recordó toda la letra del inédito tema. Finalmente, cantó “Bonita de más”, recordando así su exitosa época con la banda de “Rebelde way”.

REBELDE WAY EN NETFLIX

La exitosa serie argentina “Rebelde Way”, producida por Cris Morena, está disponible en la plataforma de streaming Netflix desde el 9 de diciembre del 2019.

La recordada serie se produjo entre 2002 y 2004 y ganó fama en su país de origen, Argentina, así como en otros lugares de Latinoamérica, incluido el Perú. Además, lanzó al estrellato a los actores Felipe Colombo, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Luisana Lopilato, quienes interpretaron, respectivamente, a los adolescentes rebeldes Manuel Aguirre, Pablo Bustamante, Marizza Spiritto y Mía Colucci.

Como se recuerda, “Rebelde Way” tuvo dos temporadas compuestas por 318 capítulos. Una serie que, gracias a la creación del grupo musical Erreway, conformado por los mismos protagonistas, alcanzaron una proyección internacional, realizando giras por Perú, República Dominicana, Israel y España.