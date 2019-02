Go! cuenta la historia de Mía, una joven que sueña con ser cantante y logra una beca en el exclusivo colegio Saint Mary con el mejor programa de arte del país. | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Fabian_Trapanese

Argentina es la meca de las series juveniles desde el año 2000. "Chiquititas", "Floricienta", "Casi ángeles", "Rebelde Way" y las recientes "Soy Luna" y "Violetta" son algunos de los títulos que se popularizaron gracias a la venta de formatos en toda la región, llegando incluso a países lejanos como Israel. Una fórmula que busca repetirse con "Go! Vive a tu manera", la nueva serie juvenil de Netflix que incluye música, baile y sueños.

"Go!" cuenta la historia de Mía, una joven que sueña con ser cantante y logra una beca en el exclusivo colegio Saint Mary con el mejor programa de arte del país. Como su personaje, la actriz Pilar Pascual dejó su vida en Mexico y se mudó durante seis meses a Argentina para tomar clases de canto y baile. Para ella, Mía es una soñadora sin límites. "Lo que más me gusta es que siempre le ve el lado bueno a todas las situaciones y siempre está enfocada en cumplir sus objetivos. Es soñadora pero no es débil", comenta.

La fuerza es una característica de los personajes femeninos de la serie. Por ejemplo, Lupe (la rival de Mía) tiene muy claro su objetivo: ser la mejor. Renata Toscano, actriz que le da vida en la ficción, resalta que su característica más importante es la tenacidad. "Lupe es directa y siempre busca cumplir sus objetivos. Tiene muchos aspectos positivos: siempre está pendiente de sus amigas, las apoya y es muy inteligente, pero es mala con Mía y casi siempre hace cosas para dañarla".

MÚSICA Y BAILE

Entre sus creadores están las manos responsables de los grandes fenómenos musicales como Sebastián Mellino, creador y director del proyecto, siendo uno de los productores musicales más prestigiosos de Argentina, responsable de los éxitos discográficos de "Soy Luna" y "Violetta". Asimismo encargada del guion es Patricia Maldonado, reconocida escritora, de éxitos que van desde "¡Grande, Pa!", "Chiquititas", "Rebelde Way"; y muchos más.

Al ser una serie musical, promete imponentes hits y coreografías, en medio de conflictos y ocurrencias entre sus personajes. La inminente creación de una banda con sus protagonistas, el lanzamiento de discos, giras, merchandising y más, posiciona a esta producción como el nuevo boom musical de esta generación, como en su momento lo fue Erreway, Teen Angels, o Soy Luna. La serie cuenta con 15 capítulos, en su primera temporada, sin embargo, es más que evidente que tendremos Go! para rato.