"Star Wars": Así fue el encuentro de George Lucas con Baby Yoda en el set de grabación de “The Mandalorian”

Baby Yoda, personaje de "The Mandalorian", tuvo un encuentro con George Lucas, creador de la saga "Star Wars". | Fuente: IMDB

“The Mandalorian” estrenó su primera temporada en noviembre del año pasado y, desde entonces, Baby Yoda, una adorable criatura de color verde, se ha convertido en uno de los personajes más entrañables del proyecto televisivo.

Recientemente, en una fotografía compartida por Jon Favreau, creador de la serie, llamó la atención entre los seguidores del productor el encuentro entre George Lucas, creador y director de la saga “Star Wars”, y la criatura orejona.

“Orgulloso abuelo”, reza la leyenda que acompaña esta instantánea publicada en la cuenta de Instagram de Favreau, y que ya cuenta con más de 500,000 mil ‘me gusta’.

Vale recordar que George Lucas dio vida al universo de Star Wars con una primera trilogía, compuesta por las cintas "Star Wars: Episode IV - A New Hope", "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" y "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi".

¿ES BABY YODA EL MAESTRO YODA?

Tras el éxito del pequeño orejón verde, el creador de “The Mandalorian”, Jon Favreau, ha dejado más preguntas que respuestas en una entrevista para USA Today. Según dijo, el Baby Yoda, en realidad, no es un Yoda bebé.

“La línea de tiempo de la serie tiene lugar después de ‘El retorno del Jedi'”, dijo Favreau, el último domingo, durante la ceremonia de los Globos de Oro. “Y los fanáticos de la trilogía original recordarán que Yoda no solo fallece sino que en realidad desaparece. Entonces Yoda existe como un fantasma de la fuerza”, añadió.

De acuerdo a lo que Jon Favreau reveló, el famoso Baby Yoda no podría ser el viejo maestro Jedi porque, simplemente, sus líneas de tiempo no se alinean. Además, indicó que el apodo se ha generado porque es la “forma más fácil, corta y hashtaggeable” de identificar el personaje, aunque inexacto.