El episodio IX de "Star Wars" recaudó mil millones de dólares en taquilla a nivel global. | Fuente: Disney

“Star Wars: The Rise of Skywalker” recaudó mil millones de dólares, poco antes de cumplir un mes en la cartelera a nivel mundial. Según reporta Entertainment Weekly, la película se ubicó dentro de las nueve producciones de Disney que superaron esta suma, globalmente, durante el 2019.

Entre las otras cintas de Disney que pertenecen al grupo de los mil millones se encuentran “Avengers: Endgame”, “The Lion King”, “Captain Marvel”, “Toy Story 4”, “Aladdin” y “Frozen 2”.

Asimismo, el episodio IX de la clásica saga se convirtió en el quinto filme en recaudar esta cifra dentro de toda la franquicia “Star Wars”. Cabe resaltar que el debut de “The Rise of Skywalker” en Estados Unidos recaudó US$177.4 millones, quedando por detrás de los estrenos de “The Force Awakens” (US$247.9 millones) y “The Last Jedi” (US$220 millones).

UNA CONCLUSIÓN POLÉMICA

“Star Wars: The Rise of Skywalker” ofreció un final a la trilogía moderna que se centraba en la joven Rey (Daisy Ridley), quien descubrió sus habilidades como Jedi y se unió a la Rebelión para combatir a la Primera Orden, liderada por Kylo Ren (Adam Driver).

La cinta dirigida por J.J Abrams culminó con casi cinco años que invirtió Disney en realizar una nueva historia para la pantalla grande, con aciertos y desaciertos en el camino. A pesar de simbolizar el fin de una era —no solo la de Rey, sino también de los Skywalker— los fanáticos de la saga criticaron el cierre de la serie de filmes.

Entre los reclamos que los fans de “Star Wars” hacían, muchos se dirigían a que la última película borraba todo lo hecho en “The Last Jedi”, dirigida por Rian Johnson. En esa misma línea, ante el inesperado fallecimiento de Carrie Fisher solo se pudieron usar escenas que la actriz de la princesa Leia ya había grabado anteriormente, restando continuidad a lo que se contaba en pantalla.