El Emperador Palpatine regresó para "Star Wars: The Rise of Skywalker". | Fuente: Lucas Films / Disney

Una de las grandes sorpresas de "Star Wars: The Rise of Skywalker" fue el inesperado regreso del Emperador Palpatine, el máximo villano de la franquicia. Su retorno causó una polémica entre los fans quienes lo habían visto morir en "El retorno de Jedi". Ni siquiera el propio actor que lo interpretó en las películas, Ian McDiarmid, se lo esperaba.

En la opinión del intérprete, ni George Lucas hubiera pensado en resucitar al Emperador Palpatine. "¡Pensaba que estaba muerto!", comentó sobre su reacción al enterarse de la vuelta de su personaje en el Episodio IX de "Star Wars". "Pensaba que estaba muerto porque cuando hicimos 'El retorno del Jedi', lo estaba. Y pregunté, 'Oh, ¿volverá?', y [George Lucas] me dijo 'No, está muerto'. Así que lo acepté", señaló al portal Digital Spy.

"Pero claro, tampoco sabía que iba a hacer las precuelas, así que en cierto sentido no estaba muerto, porque cuando revisitamos al personaje era un hombre joven. Pero me quedé verdaderamente atónito por esto", indicó el actor Ian McDiarmid tras la reaparición de su personaje en el cierre de la saga Skywalker.

La vuelta del Emperador Palpatine estaba más que meditada, como explicó anteriormente Kathleen Kennedy, después de que el personaje muriera en "Star Wars: El retorno del Jedi" a manos de Darth Vader. Su primera aparición fue como un holograma en "El imperio contraataca", para luego volver como un personaje clave en las precuelas de George Lucas.

¿EL VERDADERO PADRE DE ANAKIN?

A raíz del estreno de "Star Wars: The Rise of Skywalker", el público se ha vuelto a hacer una pregunta que ya parecía respondida. ¿Es el Emperador Palpatine el verdadero padre de Anakin Skywalker / Darth Vader?

El canon oficial de "Star Wars" ha cambiado gracias a la nueva trilogía, los cómics y las novelas. En el "Episodio IX" se conoció quiénes eran los auténticos padres de Rey, convirtiéndola en nieta de Palpatine.

Pero los fans se siguen preguntando quién fue el padre de Anakin. Se sabe que fue fruto de una inmaculada concepción, gracias al número 25 del cómic "Darth Vader", editado por Marvel. En la imagen se ve a Shmi Skywalker encinta y rodeada por una fuerza oscura de color rojo que está siendo controlada por Darth Sidious, lo que da a entender que fue esa energía la que provocó que la mujer quedase en estado. Con esto, el Emperador Palpatine sería el patriarca de todo el clan Skywalker, al ser el abuelo de Luke y Leia.

"Star Wars: The Rise of Skywalker" cierra definitivamente la saga de la familia Skywalker iniciada en 1977. La película ha conseguido ya más de US$ 815 millones en todo el mundo, aunque aún está lejos de las cifras de recaudación de sus predecesoras. (Europa Press)