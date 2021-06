La escritora cubana Delia Fiallo falleció este 29 de junio a la edad de 96 años. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Giorgio Viera

La escritora y guionista cubana Delia Fiallo, autora de numerosas radionovelas y telenovelas de gran éxito en América Latina, murió en Coral Gables, la ciudad aledaña a Miami-Dade donde residía, a los 96 años, según informó este martes su familia.



"Murió en paz y rodeada de sus seres queridos", según dijo al canal Televisa uno de los hijos de la autora de telenovelas como 'El Privilegio de Amar' y 'Esmeralda'.



Televisa ni dio más detalles sobre la muerte de Fiallo, que habría cumplido 97 años el 4 de julio.



En una entrevista con EFE en 2018, Delia Fiallo dijo que el género de la telenovela, del que ella fue precursora en Cuba y en Venezuela, quedó "destruido" por el hecho de que los guionistas enfatizan ahora en la acción, la violencia y el narcotráfico, "olvidándose de los sentimientos".



En 2018 estaba dedicada a la tarea de transformar en libros los libretos de sus populares telenovelas, como "Leonela" y "Cristal". El primer libro que se publicó fue el de "Kassandra".



Se nos ha ido la reina de las telenovelas: Delia Fiallo. Nadie como ella supo manejar los resortes internos del melodrama. Todos los escritores de televisión -incluso sus más fervientes detractores-tenemos en el ADN de nuestro oficio una deuda impagable con ella. !Salve, reina! — Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) June 29, 2021

De las radionovelas a la televisión

Delia Fiallo, quien recibió ese año un homenaje en Miami (EE.UU.) de la organización Herencia Cultural Cubana, dijo que los productores "no se dan cuenta o no quieren ver que están produciendo para una minoría que le gusta la violencia, la morbosidad".



La autora recordó los tiempos en los que tenía que escribir 35 páginas diarias de la telenovela de turno.



"Fueron muchos años entregados a esa tarea, escribiendo un capítulo diario yo sola, con la telenovela al aire. No podía enfermarme, no podía descansar; a veces terminaba una novela hoy y arrancaba con otra al día siguiente", recordó.



Delia Fiallo hizo la carrera de Filosofía y Letras en La Habana y comenzó a escribir radionovelas en la capital cubana en 1949.



En 1966 salió junto a su familia de Cuba rumbo a Miami, que fue su base de operaciones en los años que trabajó como guionista de telenovelas para canales de Venezuela y también de México.



La primera de sus telenovelas fuera de Cuba fue "Lucecita", que se emitió en 1967, y "Cristal", emitida en 1985 y 1986, la última historia original que escribió.



Desde #Venevision nos unimos al sentido abrazo de condolencias para los familiares y amigos de #DeliaFiallo, gran escritora que nos dice adiós tras 96 años de vida dando forma a grandes historias inolvidables. pic.twitter.com/F8kGiZIfKR — Venevision (@venevision) June 29, 2021

Éxito en Venezuela

Fue en Venezuela, que no volvió a pisar desde que en 1998 Hugo Chávez salió elegido presidente, donde Delia Fiallo escribió algunos de sus melodramas más afamados, entre ellos "Leonela", "La heredera" "Esmeralda", su primera producción en ese país, y la mencionada "Cristal".



Por la aportación que dio al género del melodrama rosa en los años 70 y 80 era apodada la "madre de la telenovela latinoamericana".



Muchas de sus telenovelas fueron versionadas en distintos países de habla hispana.



Poco después de trascender la noticia de su muerte, Venevisión se sumó a las muestras de dolor y en un mensaje en Twitter expresó sus condolencias a los familiares y allegados.



"(Una) gran escritora que nos dice adiós tras 96 años de vida dando forma a grandes historias inolvidables", escribió el canal venezolano.

(Con información de EFE).



