Gabriel Luna dará vida a Tommy Miller en la serie de "The Last of Us". | Fuente: AFP/Naughty Dog

La serie “The Last of Us” va completando su reparto. Después de confirmarse que Pedro Pascal y Bella Ramsey a los sobrevivientes del apocalipsis Joel y Ellie, el actor Gabriel Luna fue fichado para dar vida a Tommy, el hermano del protagonista. HBO produce la próxima adaptación televisiva del exitoso videojuego.

No cabe duda que “The Last of Us” marcó una generación de videojuegos por su perfecto balance entre acción e historia centrada en un apocalipsis provocado por humanos infectados, es decir, pertenece género de zombies. Paralelamente al lanzamiento de su segunda parte en el 2020, HBO mostró interés en obtener los derechos para televisión.

Así es como la cadena estadounidense se apoyó en el propio director del juego, Neil Druckmann, y Craig Mazin (creador de “Chernobyl”) para trabajar en una serie, de la cual no se tienen demasiados detalles más que de su reparto. El pasado 15 de abril, se reveló que el estadounidense-mexicano Gabriel Luna será Tommy Miller, el hermano de Joel.

Gabriel Luna interpretó a Ghost Rider/Robbie Reyes para la quinta temporada de “Agents of S.H.I.E.L.D.”. También participó en la serie “El matador” y la ficción policial “Wicked City”. Entre su filmografía encontramos películas como “Bernie”, “Freeheld”, “Terminator: Dark Fate”, entre otras.

Sobre la serie de “The Last of Us”

“The Last of Us” abarcará la supervivencia de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), este último tiene que transportar a la adolescente para que sea evaluada por su inmunidad y poder crear una vacuna para el mundo. Tendrá que recorrer Estados Unidos para concretar la misión, pero ambos formarán un lazo tan fuerte como el de una relación padre-hija.

“Si has jugado el juego, nuestra intención que tú vas a ver el show y decir ‘esto no le ha faltado el respeto a nada de que lo ame acerca del juego y de lo que puede ver en él, pero también me ha dado mucho más. Cosas que no conocía. Cosas realmente asombrosas’”, indicó Craig Mazin sin dar muchas pistas sobre lo que se viene en la producción de HBO.

