Jennifer Aniston y Adam Sandler vuelven a interpretar a los detectives Audre y Nick Spitz, respectivamente. | Fuente: Netflix

Conversar con Adam Sandler y Jennifer Aniston te convierte, casi de inmediato, no en un interlocutor, sino en un testigo. Alguien que es más espectador que entrevistador: un miembro más del público que ve ante sí una escena cómica como las que abundan en la secuela de "Murder Mistery" ("Misterio a bordo 2"), película de acción y humor que acaba de estrenarse en Netflix y salas de cine.

No es la primera vez que ambas estrellas de Hollywood comparten el plató: ya en 2011 habían interpretado un romance inesperado en "Una esposa de mentira", que llegó a recaudar un estimado de 215 millones de dólares. Pasaron ocho años para que volvieran a reunirse en la primera parte de "Misterio a bordo", nuevamente como una pareja improbable que rompió récord de audiencia en el gigante del streaming.



Para fortuna de sus seguidores, el tándem no demoró mucho en regresar con una segunda entrega en la que derrochan su consabida química. ¿Cómo construir una relación que funcione así de bien en la gran pantalla? "Solo suerte, es solo un regalo de Dios", dijo Jennifer Aniston en una videollamada con RPP Noticias en la que también participó Adam Sandler. "Creo que esta mujer es hilarante", acotó el actor.

"Me gusta ir y venir contigo, me gusta escuchar tus cosas", añadió. "Me hace reír, confiamos el uno en el otro, años y años y años de amistad, grandes colaboraciones. Simplemente la pasamos muy bien juntos y nos respetamos mutuamente", indicó la actriz. Y un bromista Sandler admitió: "El hecho de que Jennifer, en una película, actúe como si yo le gustara, me hace sentir mejor conmigo mismo".

Entre la acción y la comedia

No se mal entienda: aunque Jennier Aniston y Adam Sandler provengan del mundo de la comedia, y el rodaje sea un espacio de humor para ellos, también atravesaron por momentos de seriedad en "Misterio a bordo 2". "Como cuando peleábamos en el dormitorio, al principio de la película", mencionó el actor. "Odio pelear, odio las escenas de pelea, son dolorosas", advirtió la actriz.

Y es que hay detalles para tomarse en serio la nueva película de Netflix, donde la pareja de detectives Nick y Audrey Spitz (Sandler y Aniston, respectivamente) deben investigar el secuestro de Vik, más conocido como el Maharajá. Desaparecido en la víspera de su boda, hay muchos sospechosos que aparecen y desaparecen (muertes incluidas), aunque nada parece imposible para este dúo... ¿dinámico?

El Maharajá, que ya había aparecido en la primera entrega, es el responsable de "cambiarle la vida" a la dupla protagónica. Lo hace "de una divertida manera de película". Pero no debe olvidarse que esta es también una cinta de acción que exige de su reparto "cómo lucir genial y actuar al mismo tiempo", en palabras de Jennifer Aniston, así como secuencias de explosiones, persecuciones y más perlas del género.

Para las escenas de riesgo, felizmente, ambos tienen sus respectivos dobles. "A veces era yo, a veces no, a veces era Adam, a veces no", detalló la intérprete. Adam Sandler, por su parte, reveló que su doble de acción es el mismo que lo acompañó en "No te metas con Zohan". "Es siempre el mismo tipo", dijo.

"Había una escena en Zohan en la que [mi doble] tenía que estar desnudo, estábamos editando y lo vi desnudo, y dije: '¡Qué parada! Este tipo debería estar haciendo mejores trabajos de doble que este'", remató entre risas, en el momento exacto en que la entrevista llamó al corte. Sus bromas, no obstante, al igual que las de Aniston, están siempre disponibles en películas como "Misterio a bordo 2".

