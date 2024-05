Andrew Scott se une a Josh O'Connor, Cailee Spaeny y Daniel Craig en 'Knives Out 3'

Knives Out, la saga de misterio de Netflix protagonizada por Daniel Craig, viene sumando a un destacado elenco de actores para su nueva película. De acuerdo con información de Variety y Deadline, Andrew Scott protagonizará el esperado filme de la plataforma titulado: Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

El actor conocido por las series Ripley y Fleabag se juntará con las dos novedosas incorporaciones de Josh O'Connor (Tierra de Dios) y Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War) para la tercera película de Knives Out creada por Rian Johnson.

Es así como los tres actores estarán con Daniel Craig, quien volverá a ponerse la piel del detective Benoit Blanc luego de estar en Glass Onion: A Knives Out Mystery, el 2022 y A Knives Out, el 2019.

Daniel Craig es el único integrante del elenco original de Netflix que continúa en la tercera película de Knives Out. El actor protagonizó la primera entrega junto con Ana de Armas, quien interpretó a la enfermera Martha y Chris Evans, en el papel de Hugh Ransom Drysdale, el nieto de Harlan. Ninguno de los dos apareció en la segunda película.

Daniel Craig volverá a ponerse en la piel del detective Benoit Blanc en 'Knives Out 3'.Fuente: Netflix

'Knives Out 3' tiene previsto estrenarse en Netflix el 2025

Knives Out 3, o Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, tiene programado estrenarse en la plataforma de Netflix el 2025. Rian Johnson, creador de la serie, dirigirá la nueva adaptación con la producción de Ram Bergman, quien trabajó en las dos primeras películas.

Si bien no se conoce una trama oficial de la película, Rian Johnson, quien viene escribiendo el guion para iniciar este año con las grabaciones, señaló que será "el caso más peligroso del detective Benoit Blanc hasta ahora".

"Me encanta todo lo relacionado con las novelas policiacas, pero una de las cosas que más me gusta es lo maleable que es el género (…) Hay todo un espectro tonal desde Carr hasta Christie, y explorar ese rango es una de las cosas más emocionantes de hacer película de Benoit Blanc", señaló el director en sus redes sociales.

Andrew Scott, actor de las series Ripley y Fleabag, protagonizará la nueva secuela de Knives Out. | Fuente: Instagram (andrewscottie)

Netflix estrenó secuela de 'Knives Out' el 2022

La película original de Knives Out se estrenó el 2019 de la mano de Lionsgate. El filme fue protagonizado por Daniel Craig, quien estuvo acompañado de un destacado elenco conformado por Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Ana de Armas, Michael Shannon, Don Johnson y Toni Collette.

Posteriormente, Netflix compró los derechos del filme de misterio y asesinatos por más de 450 millones de dólares permitiendo el estreno del filme Glass Onion: A Knives Out Mystery con la incorporación de Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Kate Hudson y Dave Bautista.

"Cuando el multimillonario Miles Bron (Edward Norton) invita a algunos de sus allegados a una escapada a su isla griega privada, pronto queda claro que no todo es perfecto en el paraíso. Y cuando alguien aparece muerto, ¿quién mejor que Benoit Blanc (Daniel Craig) para desentrañar todas las capas del misterio?", se lee en la sinopsis de la secuela del 2022.

