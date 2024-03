'Black Mirror' regresa con su temporada 7 en 2025 y Netflix confirmó que tendrá seis capítulos

Seis nuevas historias, aunque hay una que ya nos suena de algo. 'Black Mirror' vuelve en 2025. pic.twitter.com/LxNunBDiTB — Netflix España (@NetflixES) March 14, 2024

“La serie de antología satírica y oscura de Charlie Brooker regresará en 2025 con seis episodios nuevos", se lee en el comunicado de Netflix después de que la última temporada de Black Mirror se estrenará en junio del año pasado.

Sin embargo, esa no fue la única sorpresa ya que anunciaron que habrá una secuela de la aventura de ciencia ficción USS Callister. "El USS Callister regresará… Robert Daly está muerto, pero para la tripulación, sus problemas apenas comienzan", enfatizó el mensaje.

Este es el primer capítulo de la temporada 4 que siguió a Daly, interpretado por Jesse Plemons, un programador solitario que cofundó un popular juego multijugador masivo en línea. El frustrado Robert simula una aventura espacial similar a Star Trek dentro del juego, utilizando el ADN de sus compañeros de trabajo para crear clones digitales de ellos y guiándolos como el capitán de la nave estelar USS Callister. Pero la recién contratada Nanette Cole, interpretada por Cristin Milioti, termina alentando a los demás miembros de la tripulación a rebelarse contra su capitán.

Black Mirror es una serie antológica y muestra el malestar colectivo del mundo moderno. Cada episodio es independiente y cuenta una historia llena de suspenso, paranoia y, por supuesto, sus finales son inquietantes.

El capítulo "USS Calister", primer episodio de la temporada 4, tendrá una secuela en la temporada 7.Fuente: Netflix

¿Cuántas temporadas tiene la serie Black Mirror?

Hasta el momento, Black Mirror cuenta con seis temporadas y todas están disponibles en Netflix. Esta nueva tanda de capítulos tuvo como actores a Salma Hayek Aaron Paul, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Samuel Blenkin, Zazie Beetz y más.

De acuerdo con Brooker, "Todas las historias siguen siendo tonalmente Black Mirror de principio a fin, pero con algunos cambios locos y más variedad que nunca".

¿Qué temas aborda la serie Black Mirror?

La serie desarrolla historias de terror, suspenso y/o con finales auto conclusivos. Como es de conocimiento, esta producción siempre trata de ir más allá en cuanto a la tecnología, el mal uso del internet, etc., así que es probable que el creador Charlie Brooker se enfoque en lo que pasó estos últimos años post pandemia y el uso excesivo de las redes sociales, así como la llegada del Metaverso y más.

"Ahora mismo no sé qué estómago habría para historias sobre sociedades colapsando, por lo que no estoy trabajando en nada de eso. Estoy más inclinado a revisitar mi set cómico, por lo que he estado escribiendo guiones centrados en hacerme reír a mí mismo", comentó Brooker a medios internacionales sobre su último trabajo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis