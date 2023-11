'Black Mirror' tendrá séptima temporada en Netflix, según Variety

Después de estrenar su sexta parte en Netflix a inicios de año se confirmó que Black Mirror tendrá una séptima temporada. A pesar de que no se ha confirmado el casting ni la trama, el medio internacional Variety aseguró que comenzará a producirse a fines de este año.

En enero de 2020, Charlie Brooker y Annabel Jones, la dupla creativa detrás de la famosa serie, dejó la productora de House of Tomorrow, para formar una propia: Broke and Bones, en la que el streaming ha invertido por un periodo de cinco años.

Con ello, se pensó que Black Mirror llegaría a su fin, pues sus derechos de distribución pertenecen a Endemol Shine Group. Sin embargo, Endemol fue adquirida posteriormente por la productora y distribuidora francesa Banijay Group, que ya llegó a un acuerdo con Netflix.

En estos años, Charlie Brooker ha venido trabajando más en el formato de comedia, con sus programas para Netflix Death to 2020 (“Muerte al 2020”) y su secuela del 2021. También produjo el especial Invasión de los clichés de Hollywood.

Y, en febrero de este año, lanzó el corto interactivo Cat bulglar (“El gato ladrón”), a lo largo del que se hacen preguntas al espectador, que le permitirán seguir avanzando. El dibujo está realizado con un estilo clásico que rinde tributo al creador de dibujos icónicos como Bugs Bunny o el Pato Lucas.

Charlie Brooker usó ChatGPT para escribir Black Mirror: "No sirve"

En junio de este año, se estrenó la sexta temporada de Black Mirror y, como ya tiene acostumbrado a sus fanáticos, continuó con ese ecosistema de tecnología donde muchos esperaban que también tenga que ver con el ChatGPT.

Si bien ha sido utilizada por muchos y puede simplificar la tarea de otros, ¿qué pasaría si el guionista Charlie Brooker decide usarlo para escribir cada episodio de esa temporada de esta serie de Netflix?

Al tener curiosidad por la experiencia, confesó que no fue satisfactoria. Teniendo en cuenta la relación que tiene la tecnología con la trama de Black Mirror, decidió probar con esta herramienta de inteligencia artificial como recurso.

"He jugado un poco con ChatGPT. Lo primero que hice fue escribir 'generar episodio de Black Mirror' y aparece algo que, a primera vista, se lee plausiblemente. Pero, a primera vista, es una mierda. Lo que hace es buscar todas las sinopsis de los episodios de 'Black Mirror' y mezclarlas. Luego, si profundizas un poco más, dices: 'Oh, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí'. Es Mike Yarwood (un comediante): hay una referencia tópica”, dijo para Empire.

No obstante, Charlie Brooker considera en darle una oportunidad de mejorar: “Sabía que había escrito muchos episodios en los que alguien dice '¡Oh, estuve dentro de una computadora todo el tiempo!’. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pensé: 'Voy a descartar cualquier sentido de lo que creo que un episodio de Black Mirror es. No tiene fin tener un programa de antología si no puedes romper tus propias reglas. Fue una especie de agradable vaso de agua fría en la cara”.