'Bridgerton 3': títulos de los episodios, nuevas imágenes y un primer vistazo de la nueva temporada

A pocos meses de estrenarse la primera parte de Bridgerton 3 (16 de mayo), los protagonistas de la serie de Netflix junto con los creadores, revelaron los títulos de los episodios y mostraron el vistazo del episodio 1 de la temporada.

"Normalmente conocemos a una persona nueva que se enamora de uno de nuestros personajes habituales", dijo la productora ejecutiva Shonda Rhimes cuando le preguntaron sobre lo que más le entusiasma de esta temporada. "Pero esta vez, conocemos a las personas que se están enamorando. Los animamos porque ya les conocemos, y eso me emociona."

"Colin y Penélope son indefensos en muchos sentidos. Este año veremos a estos personajes asumir su poder, lo que creo que hará que mucha gente que alguna vez ha tenido un flechazo no correspondido o se ha sentido desvalida se sienta muy vista", dijo Jess Brownell, showrunner.

En las revelaciones, asguraron que en Bridgerton 3 se incluirá el momento favorito de los fans de la novela Romancing Mr. Bridgerton, en el que Penelope Featherington (Nicola Coughlan) envuelve la mano de Colin Bridgerton (Luke Newton) después de que éste se corta accidentalmente.

Títulos de los capítulos de Bridgerton 3

1. Out of the shadows (Fuera de las sombras)

2. How bright the moon (Qué brillante la luna)

3. Forces of nature (Fuerzas de la naturaleza)

4. Old friends (iejos amigos)

5. Tick Tock

6. Romancing Mister Bridgerton (Romance con el señor Bridgerton)

7. Joining of hands (Unión de manos)

8. Into the light (En la luz)

¿De qué trata Bridgerton 3?

En esta entrega, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha abandonado su sueño de conquistar a Colin Bridgerton (Luke Newton) después de oír lo que dijo de ella en la temporada anterior. Ahora que eso quedó atrás, Penelope decide que es hora de casarse, preferentemente con alguien que le ofrezca la independencia que necesita para seguir siendo lady Whistledown, lejos de su madre y de sus hermanas.

Por desgracia, sus inseguridades socavan todos sus intentos de matrimonio. Mientras tanto, Colin vuelve de su viaje de verano contento con su imagen renovada, pero lo descoloca el inesperado desdén de Penelope, la única persona que siempre lo quiso tal cual es. Con la esperanza de recuperar su amistad, Colin le propone ayudarla a tener más confianza para encontrar un pretendiente.

Cuando esa mentoría comienza a rendir frutos, Colin se pregunta si lo que siente por Penelope es amistad... o algo más. Y como si todo eso fuera poco para Penelope, está distanciada de Eloise (Claudia Jessie), quien ha encontrado apoyo en una persona impensada, y pasar tanto tiempo con los Bridgerton hace que sea cada vez más difícil mantener el secreto de su “alter ego”, lady Whistledown.

Primeras imágenes de Bridgerton 3

Primeras imágenes de la tercera temporada de "Bridgerton".Fuente: Netflix

