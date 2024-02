A meses de su divorcio de Sofía Vergara, Joe Manganiello ya vive con su nueva pareja, según TMZ

Joe Manganiello parece haber pasado, rápidamente y sin titubear, la página de su vida con Sofía Vergara. El actor norteamericano de 47 años ya estaría viviendo con su nueva pareja la actriz Caitlin O'Connor, a quien conoció en una fiesta de la cadena HBO en setiembre del año pasado, dos meses después de pedirle el divorcio a Vergara.

De acuerdo con TMZ, Joe Manganiello y Caitlin O'Connor “han dado oficialmente el siguiente paso de su relación” viviendo en la misma casa y demostrando que “disfrutan de cada momento juntos” luego de oficializar su noviazgo el 9 de diciembre de 2023 en la alfombra roja de la fundación ‘Children of Amenia Fund’, en Nueva York.

“Nuestras fuentes nos dicen que ambos están muy enamorados, sobre todo después de forjar un vínculo muy fuerte sobre sus raíces en Pittsburgh, incluso viajaron hasta más allá juntos y consolidaron aún más su relación con otros viajes a Nueva York, e Italia”, sostuvo TMZ en un reporte difundido este martes 13 de febrero.

En ese sentido, el portal especializado en celebridades sostiene que Bubbles, el perro de Joe Manganiello, se ganó el cariño de Caitlin O'Connor, y viceversa, lo que sería algo muy significativo e importante para el actor.

Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorciaron tras 7 años de matrimonio. | Fuente: EFE

¿Quién es Caitlin O'Connor, la pareja de Joe Manganiello?

Caitlin O'Connor Purdy, más conocida como Caitlin O'Connor, es una actriz, modelo y presentadora de televisión de 33 años nacida en Los Ángeles, pero criada en Pennsylvania.

De acuerdo con su biografía en redes, Caitlin O'Connor se graduó de la Universidad de California en Los Ángeles como licenciada en inglés y cuenta con una especialidad en teatro.

Caitlin O'Connor ha aparecido en diferentes series de televisión como '7 vidas expuestas', 'Clave y Peele', 'Dos hombres y medio', 'Tosh.O', entre otras.

No obstante, Caitlin O'Connor destació con el papel de Dyan Cannon en la serie 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty', de HBO, haciendo su debut en marzo del 2022.

Caitlin O'Connor es una actriz, modelo y presentadora de televisión estadounidense. | Fuente: Instagram (caitlin__oconnor)

Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorciaron en julio de 2023

Después de siete años de matrimonio, Sofía Vergara se divorció de Joe Manganiello. La expareja anunció la noticia al portal de espectáculos Page Six, señalando que fue una decisión "difícil de tomar".

"Como dos personas que se aman y se preocupan mucho el uno por el otro, pedimos que se respete nuestra privacidad mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas", señalaron los dos intérpretes en un comunicado en julio del año pasado.

La estrella de Modern Family se casó en 2015 con Manganiello, quien ha actuado en producciones como la serie True Blood o el filme Magic Mike, en una ceremonia en Palm Beach, Florida, después de haber mantenido una relación amorosa durante poco más de un año.

Era el segundo matrimonio de Sofía Vergara, quien se casó por primera vez con el también colombiano Joe Gonzalez, con quien tuvo a su único hijo, Manolo.

