Los libros y Netflix están más unidos que nunca. ¿Sabías que la plataforma se ha inspirado en varias obras para lanzar producciones exitosas y también que tiene disponible en su oferta cintas basadas en novelas? Si bien todos sabemos que las historias nacen a partir de una idea, conoce en qué se inspiraron los guionistas para regalarnos grandes cintas.

Con motivo de celebrar el Día del Libro, haremos un repaso de las películas basadas en obras para que puedas disfrutar este 23 de abril.

"El Padrino" es catalogada como una obra maestra y como una de las más grandes de todos los tiempos del género 'gánster'. Basada en la novela homónima del escritor Mario Puzo, la película respeta la figura de Vito Corleone tal como la describe en la obra. Según Puzo, el jefe de la 'Cosa Nostra' está inspirado en un puñado de mafiosos de mediados del siglo XX, entre los cuales se encuentran Carlos Gambino, Frank Costello, Joe Bonanno y Joe Profaci.

Vito Corleone refleja cada una de las vivencias que realizaron dichos personajes de la mafia. Esta cinta, que fue ganadora de 3 premios Oscar, 5 globos de oro y 1 BAFTA Awards, nos narra la historia del patriarca y su hijo Michael Corleone en su lucha de poder dominar el crimen organizado. El filme llegó a la gran pantalla en 1972, con las impecables actuaciones de Al Pacino, Robert Duvall, Marlon Brandon, Diane Keaton y James Caan.

El guion de "The Irishman", escrito por Steven Zaillian, está basado en la biografía "Jimmy Hoffa: Caso cerrado". En el libro, el autor Charles Brandt se entrevistó con el exmafioso Frank Sheeran, que interpreta De Niro en la película de Netflix. Este afirmó haber asesinado a Hoffa, disparándole dos veces en la parte posterior de la cabeza, cometiendo el crimen en una casa situada en el noroeste de Detroit.

Esta película (de 3 horas y media de duración) retrata la vida de Frank Sheeran, un veterano de guerra que nos narra su pasado como asesino a sueldo de la mafia italiana para sumergirnos en la muerte de Jimmy Hoffa, uno de los personajes más recordados y controvertidos de la política estadounidense.

El director Martin Scorsese excavó el terreno del drama policial norteamericano desde varios ángulos, pero con "El Lobo de Wall Street" fue directo al punto con una historia llena de humor negro para retratar las corruptelas del variopinto mundo de las altas finanzas. El resultado es un viaje épico a la intoxicación: por codicia, adrenalina, sexo, drogas y la constante ganancia de dinero fácil.

Basada en la verdadera historia de Jordan Belfort, quien escribió sus memorias en un libro que lleva el mismo nombre de la película, "El Lobo de Wall Street" se centra en el estrepitoso ascenso y descenso de la constante búsqueda de placer del agente de bolsa neoyorkino quien, junto con su frenético grupo de brokers, hace una enorme fortuna estafando a inversores en sumas millonarias. La película sigue la salvaje carrera de Belfort (encarnado por el oscarizado Leonardo DiCaprio) en su transformación desde el joven honrado que se iniciaba en Wall Street hasta convertirse en el agente de bolsa y pirata de OPV totalmente corrompido.

La película está basada en la novela de Gillian Flynn y protagonizada por Ben Affleck, Rosamund Pike y Neil Patrick Harris. Esta nueva historia de suspenso narra la búsqueda de la esposa de Nick Dunne (Affleck), quien extrañamente desaparece en su quinto aniversario de boda. La presión policial y mediática, sin embargo, va desmoronando la versión de que el protagonista y su mujer vivían una feliz unión matrimonial.

Pronto, una carta de su esposa y su extraño comportamiento llevará a todo el mundo a preguntarse: ¿acaso Nick Dunne mató a su esposa?