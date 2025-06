¿'El juego del calamar' tendrá una versión estadounidense? Esto es lo que se sabe del posible spin-off

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juego del calamar estrenó el último viernes 27 de junio su temporada final con el director surcoreano Hwang Dong-hyuk. Varios fans han quedado sorprendidos con el desenlace de los últimos episodios dejando ver sus ganas de que la serie pueda continuar con sus intrigantes desafíos, sus juegos mortales y las inesperadas decisiones de sus protagonistas.

En los últimos días, medios internacionales revivieron la posibilidad de que la serie pueda continuar. No obstante, El juego del calamar no tendría una cuarta temporada, sino que sería llevada a una inédita versión estadounidense que tendría a David Fincher como director encargado para preparar la nueva historia en Netflix.

Fue Deadline quien dio a conocer en octubre del año pasado que Netflix estaría desarrollando “una nueva serie en inglés” de El juego del calamar con Fincher como desarrollador principal, algo que viene tomando fuerza en los últimos días.

“Si bien podría estrenar una película antes, fuentes cercanas afirman que la serie El juego del calamar es probablemente el proyecto al que David Fincher dedicará su tiempo en 2025”, precisa el medio especializado.

Cabe mencionar que David Fincher mantiene una estrecha —y larga— relación con Netflix pues fue el desarrollador de House of cards, una de las primeras series de la plataforma mundialmente conocidas. Además, Fincher también estuvo al mando de otros proyectos como Mindhunter y The Killer.

David Fincher está considerado como el director del posible spin-off de El juego del calamar. | Fuente: EFE

¿Qué se sabe del posible spin-off El juego del calamar: Estados Unidos?

Netflix no ha confirmado que haya una nueva versión estadounidense en la plataforma. “Netflix no hizo comentarios”, expresó Deadline. No obstante, el desenlace del capítulo final de la serie con la aparición de actriz australiana Cate Blanchett (El señor de los anillos) ha vuelvo a poner la posibilidad de que la plataforma saque otra serie de El juego del calamar.

Aparte de David Fincher como el posible desarrollador de la nueva versión de El juego del calamar. Portales internacionales también revelaron a Dennis Kelly como el guionista y encargado de rediseñar la trama surcoreana a una nueva historia con personajes interpretados por actores hollywoodense teniendo a Blanchet como el posible gancho.

¿Cuándo se estrenaría el El juego del calamar: Estados Unidos?

Reportes de medios internacionales señalan que las grabaciones de esta inédita versión norteamericana de El juego del calamar comenzarían en diciembre de este año proyectando su estreno para diciembre de 2026, o enero de 2027.

El juego del calamar es una de las series más exitosas de la plataforma de Netflix. | Fuente: Netflix

¿De qué trataría de El juego del calamar: Estados Unidos?

Por ahora, no existe una sinopsis oficial sobre la posible versión estadounidense de El juego del calamar. Se presume que la trama seguiría la misma línea que la versión surcoreana con los juegos sangrientos y los intrigantes desafíos.

Cabe resaltar que los temas tratados en El juego del calamar no son ajenos a David Fincher, quien presentó tonos oscuros similares en su recordado thriller The Game (1997) protagonizado por Michael Douglas y Sean Penn.

¿El juego del calamar tuvo otras versiones derivadas?

El juego del calamar ya tuvo otras adaptaciones anteriores a la posible versión estadounidense. La serie fue adaptada a un nuevo reality de competencia en Netflix titulado El juego del calamar: el desafío, la cual fue renovada para una segunda temporada tras su lanzamiento en noviembre de 2023.

Por otro lado, El juego del calamar también fue anunciado en una nueva franquicia de videojuegos para aplicativos. Es así que esta posible versión estadounidense sería la primera adaptación en inglés de El juego del calamar buscando unir su historia con la del director surcoreano Hwang Dong-hyuk.

