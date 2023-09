David Fincher quiere que los espectadores "se pongan nerviosos" con 'The Killer', nueva película de Netflix

‘The Killer’ llegó al Festival de Cine de Venecia con el fin de competir por el ‘León de Oro’ y ser una de las películas de drama psicológico más impactantes de este 2023. La película, protagonizada por Michael Fassbender, espera llegar pronto a los cines para después dominar la plataforma de Netflix el próximo 10 de noviembre y ser recordada por sus escenas de suspenso basada en la mente de un sicario a sueldo.

Precisamente, el reconocido cineasta David Fincher, director de ‘The Killer’, habló de su nueva entrega en una conferencia de prensa desde Venecia (Italia) dando detalles y explicando cómo es que surgió la idea de crear a un asesino tranquilo, calculador, metódico y cómo es que Michael Fassbender encajó en esa idea.

"La simpatía era lo último que tenía en mente en relación con este personaje (…) No necesitaba dar miedo. Ya saben, la banalidad del mal. Mi esperanza es que alguien vea esta película y se ponga muy nervioso por la persona que está detrás de ellos en la fila en Home Depot”, declaró el también director de películas como ‘El club de la pelea’, ‘Zodiaco’, ‘Red social’, entre otros.

Cabe mencionar que 'The Killer' marcará la última película de David Fincher con Netflix luego de su experiencia en la plataforma como productor ejecutivo en ‘House of Cards’ y ‘Mindhunter’ y tras dirigir el drama biográfico ‘Mank’.

Michael Fassbender encarnará a 'The Killer' en Netflix. | Fuente: Netflix

David Fincher eligió a The Smiths como banda sonora

En otro momento, David Fincher habló sobre su elección de The Smiths como banda sonora principal de la película. Al respecto, recalcó que le gustó la idea de usar la canción ‘How Soon Is Now’ para las escenas de asesinato de ‘The Killer’ como “una herramienta para calmar sus ansiedades”.

"Me gustó como cinta de meditación, pensé que era entretenida y graciosa. Y no creo que exista una biblioteca de música de un artista que tenga tanta naturaleza sardónica e ingenio al mismo tiempo. No tenemos mucho acceso a quién es este tipo y pensé, a través de su mixtape, que sería divertido que esa fuera nuestra ventana a él", expresó Fincher.

‘The Killer’ está basada en la serie de novelas gráficas francesas de Alexis Nolent y con una adaptación al guion de ‘El Club de la pelea’ de David Fincher.

“Después de un fatídico error, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que, según él, no es personal”, se lee en la sinopsis compartida por la productora Paramount Pictures que adquirió los derechos de ‘The Killer’ en 2007.