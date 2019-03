Go! cuenta la historia de Mía, una joven que sueña con ser cantante y logra una beca en el exclusivo colegio Saint Mary con el mejor programa de arte del país. | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Fabian_Trapanese

Desde Argentina llega a Netflix, "Go! Vive a tu manera", la primera serie juvenil original de la plataforma cuyo poder musical es resaltante. "Go!" cuenta la historia de Mía, una joven que sueña con ser cantante y logra una beca en el exclusivo colegio Saint Mary con el mejor programa de arte del país. En los 15 capítulos acompañamos a la protagonista y sus amigos en la búsqueda de un sueño a ritmo de pegajosas canciones.

Los jóvenes actores comparten junto a actores con amplia experencia, entre los que destacan el peruano Gonzalo Revoredo forma parte de la serie dando vida a Marcelo Gómez, el profesor de básquet del colegio Saint Mary, quien está al mando del equipo central.

Al igual que sus antecesoras, "GO!" mezcla música y actuación. Sin embargo, y a diferencia de "Violetta" y "Soy Luna", las canciones mezclan inglés, español y portugués. José Gimenez 'El Purre' (quien da vida a Álvaro) y Santiago Saez (interpreta a Juanma), los protagonistas masculinos de la ficción, son algunos de los encargados de intepretar las canciones a ritmo de guitarra acústica. Ambos coinciden que las canciones interpretadas en los quince capítulos le dan un ritmo ágil a la historia.

"Yo soy más músico que actor y siento que eso me trajo a Go!. Esperamos que la gente se sienta identificado con la historia. Go! habla de seguir tus sueños y para mí estar aquí ya lo es", cuenta Santiago. 'El Purre', por su parte, confiesa que durante la preparación para su personaje descubrió talentos musicales.

"Todos en Go! aprendimos otras habilidades. Aprender en grupo es mejor y es un mensaje importante para nosotros: queremos que los televidentes sepan que estar juntos, con amigos, con familia los hace fuertes y capaces de cumplir sus sueños". La historia de "Go!" es un camino de sueños, música y amistad que promete captar la atención de los más jóvenes.