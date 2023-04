'Chupa' cuenta la historia de un niño que viaja con su familia a México y descubre un joven chupacabras escondido en el cobertizo de la casa de su abuelo. | Fuente: Netflix

'Chupa' es una nueva película de Netflix y, tras su estreno, se ha convertido en la más vista de la plataforma. Esta cinta aspira a convertir esa temible figura en un personaje universal al estilo de los protagonistas de "Gremlins" o "E.T.", pero ¿quién está detrás de este éxito?

El responsable es el cineasta mexicano Jonás Cuarón, hijo del oscarizado Alfonso Cuarón y la historia colma de fantasía el mito latinoamericano del Chupacabras. "Cuando llegó este guion que contaba la historia de un niño y su relación mágica con una criatura a través de esta leyenda me emocionó mucho porque creo que algo que siempre faltó a esas (dos) películas era que no describían mi realidad", dijo.

Después de haber hecho el guion de "Gravity", dirigida por su padre, y de escribir y dirigir "Desierto", Jonás Cuarón tenía ganas de hacer una cinta que pudieran disfrutar sus hijos y que le permitiera exponer su cultura alejado de los clichés.

"Sabía que con el mito del Chupacabras podía basar la película en el México de los 90 y eso me permitió llenarla de cosas de mi niñez (...) Era la oportunidad de plasmar partes de México que raramente quedan plasmadas", mencionó.

Desde la música de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio y Café Tacvba hasta la lucha libre, Cuarón, de 42 años, hizo un esfuerzo por revivir su infancia y la sensación de aventura que tenía cuando visitaba a sus abuelos y convivía con sus primos.

¿'Chupa' está basado en hechos reales?



En la década de los 90, la televisión mexicana comenzó a difundir el rumor de que una supuesta criatura desconocida desangraba a los animales a muerte, dejando en su piel una marca vampiresca de mordida.

El misterioso asesino fue apodado Chupacabras y en el imaginario colectivo se formó una representación terrorífica de la bestia que incluía garras, picos y una morfología extraña. Cuarón era un niño cuando las noticias llegaron a sus oídos y recuerda la emoción que le generó saber que existía un animal tan extraño y desconocido.

"A diferencia de Pie Grande (Bigfoot) y otros personajes que ya existían, este era uno real. Creo que como niño todo mundo fantasea con conocer una criatura mágica", señaló el cineasta.

Esa ilusión infantil le hizo reivindicar al temible Chupacabras y en la cinta, hablada en inglés, lo convirtió en un indefenso y tierno ser vivo que encuentra apoyo en un niño que viaja a México para reencontrarse con su abuelo y sus primos.

Evan Whitten es Alex, un niño estadounidense que tras la muerte de su padre es enviado por su madre a México para que pase un tiempo con su abuelo Chava, interpretado por Demián Bichir, y sus primos.

"Alex es un personaje complicado que cree en el amor hacia su familia, pero desde que su padre murió no lo ha demostrado", comentó Whitten. Su llegada a México le dará otra visión sobre su país y su encuentro con Chupa cambiará su vida. Para Bichir ("The Hateful Eight") fue una sorpresa convertirse en abuelo para el filme. "He hecho muchísimos roles que nunca me imaginé hacer", dijo entre risas.

En la ficción su personaje fue un importante luchador en su juventud que, ya retirado del ring de pelea, disfruta su vida junto a sus nietos y afronta algunos problemas de salud. "Fue un goce hacer este personaje, veo tantas cosas de él en mí, pero también hay mucho de mi padre en Chava y eso fue muy bonito de interpretar", confesó.

Bichir coincide con Cuarón en su creencia de que el filme tiene el potencial de internacionalizar un mito que podría ser considerado local. "Spielberg creó a E.T. e hizo una película muy estadounidense que todo el mundo amó. Esto es lo que está pasando con 'Chupa', tomamos a esta criatura y la convertimos en un personaje universal porque la película trata de amor, de familia, de regresar a las raíces y de saber quién eres", expresó.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!