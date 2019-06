¿Quién es el actor de la casa de papel que sufrió de cáncer hace 14 años? | Fuente: Instagram

Con solo dos temporadas, “La Casa de Papel” se convirtió en una de las series más aclamadas por el público. Tokio (Úrsula Corberó), Nairobi (Alba Flores), Denver (Ricardo Ramos) y otros actores interpretaron a un grupo de ambiciosos ladrones que, liderados por “El Profesor”, lograron atracar la Fábrica Nacional de la Moneda y huir con el dinero.

La próxima temporada de la esperada serie, que se estrenará en Netflix el 19 de julio, tendrá a una nueva inspectora —interpretada por la actriz Najwa Nimri— que pondrá en peligro la inminente paz de los protagonistas de la serie, quienes se encuentran disfrutando de su dinero en una isla paradisíaca.

“El Profesor” (interpretado por Álvaro Monte), quien es uno de los personajes preferidos del público por su ingenio e inteligencia, tendrá nuevamente la tarea de “salvar” a su equipo. Pero, detrás de su personaje existe una persona de carne y hueso que, pocos saben, pudo vencer al cáncer cuando apenas tenía 30 años.

“Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”, reveló Morte, sin revelar mayores detalles, a la Revista Cocktail.

UNA NUEVA VIDA

Hace 14 años, la enfermedad cambió por completo la vida del actor, que asegura que de ella aprendió a disfrutar los momentos al máximo y a permanecer con buen humor al margen de las circunstancias.

Monte, ahora padre de los mellizos León y Julieta, también aprovechó para comentar que disfrutó del final de la segunda temporada de “La Casa de Papel” y que, a su juicio, no era necesaria una tercera temporada.

“Yo me he hecho la misma pregunta: si cerramos tan bien la segunda temporada, ¿por qué reabrir para una nueva? Álex (creador de la serie) es el verdadero Profesor, el cerebro de todo esto. Tiene una imaginación maravillosa. Así que he de confiar en este tipo”, argumentó.

Cabe recordar que el director de contenido original de la plataforma en España, Diego Ávalos, anunció —durante la presentación de la tercera entrega de la serie— que la serie contaría con una cuarta temporada. ¿Ansioso por más detalles?