¿'Madre de alquiler' tendrá segunda temporada 2 en Netflix?

Una de las series más vistas de Netflix es “Madre de alquiler”. Esta producción mexicana gira en torno a Yeni, una joven indígena (protagonizada por Shaní Lozano) quien alquila su vientre a una poderosa familia. Años después, descubrirá que todo lo que creyó de su embarazo no era cierto. En esta historia, producida por Argos, la protagonista cuestionará el significado de la maternidad, a la vez que vive un romance repleto de contradicciones en medio de una sociedad llena de prejuicios. Años después, la verdad saldrá a la luz y la vida de Yeni cambiará radicalmente.

La trama desarrolla la historia en 24 capítulos por lo que incrementó la pregunta si tendrá una segunda temporada.

¿‘Madre de alquiler’ tendrá segunda temporada en Netflix?

Al parecer, la serie mexicana no tendrá una continuación ya que, sin hacer spoilers, la producción cuenta la historia en todos sus episodios. Sin embargo, cabe la posibilidad de que haya una temporada 2 porque la respuesta del público ha sido buena.

La trama de “Madre de alquiler” es sobre la maternidad subrogada y en estados como Tabasco y Sinaloa está regulada por lo que quizá hay más historias para contar en una posible segunda temporada.

¿‘Madre de alquiler’ se basa en una historia real?

La respuesta es no. Si bien la historia de Yeni emocionó a muchas personas, se debe destacar que solo se trata de una ficción de Netflix. No obstante, no quiere decir que no pueda pasar en la vida real debido a que sí existe el negocio del vientre de alquiler.

A pesar de que es legal en algunos estados de México como se mencionó anteriormente, sucede que en diferentes partes del mundo es una práctica que no es ética e ilegal y, en muchas ocasiones, lo hacen sin que nadie se entere porque está penado.

Reparto de 'Madre de alquiler'

1. Shaní Lozano es Yeni

2. Luis Ernesto Franco es Carlos Huizar

3. Leticia Calderón es Nora Arango de Huizar

4. Vanesa Restrepo es Luci, abogada de Farmacéuticas Huizar

5. Marcela Guirado es Julia, esposa de Carlos Huizar

6. Camila Selser es Fernanda Huizar

7. Cecilia Toussaint es Cuca, abuela de Sonia

8. Alejandro de la Madrid es el abogado Arturo Lemus

9. Omar Germenos es Roberto

10. Fernanda Borches es la doctora Marcella Ortiz

11. Minnie West es Sonia, amiga de Yeni

12. Emmanuel Orenday es Keyus, amigo de Yeni

13. Manuel Balbi es Francisco

14. Dagoberto Gama es Mubu, papá de Yeni

15. Luis Arturo es Luciano, hijo de Julia y Carlos

16. Estefi Melleres es Tessa Huizar, hija de Yeni y Carlos

17. Karla Gaytán es Kika, hija de Francisco

18. Giovanni Conconi es Nicolás o Nico, hijo de Fernanda y Arturo