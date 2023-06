'Virgilio': Netflix lanza documental sobre el chef peruano Virgilio Martínez, líder de Central

El primer lugar que ganó Central en el The World's 50 Best Restaurants 2023 es una muestra más de que Perú sigue siendo el favorito como destino gastronómico y otra vez nuestro país está en los ojos del mundo.

Con motivo de seguir celebrando la victoria del chef Virgilio Martínez, llegó a Netflix su documental este 20 de junio donde recorre la trayectoria del también catalogado como el Mejor chef de Latinoamérica y ahora, del mundo.

En “Virgilio” -de la mano del director argentino Alfred Oliveri-, Martínez comparte cómo inicio su camino en la cocina y cuáles fueron los desafíos para poner sus restaurantes. Después de cerrar Central por la pandemia, viajó a Cusco para inmiscuirse en las tierras y conocer nuevos sabores, además de buscar algo nuevo para ofrecer a sus clientes.

“Este documental es una oportunidad de compartir el trabajo que venimos realizando con la gastronomía, y mostrarlo a nivel global. Queremos transmitir la importancia de la unión de fuerzas en distintos campos, que las personas crean en nuestra diversidad, y que reconozcan nuestras virtudes y el camino de los sueños a pesar de las adversidades”, comentó Virgilio Martínez para Netflix.

Por su parte, Alfred Oliveri confesó que siempre quiso llevar a la pantalla chica la vida del mejor chef del mundo porque no solo es un cocinero, “es un artista”: “En 'Virgilio' hay realmente una mirada transformadora y representativa de algo muy concreto sobre una región de su país, de la utilización de sus productos por lo que no se trata solo de cuán buenos y ricos son sus platos”.

Virgilio Martínez cambió la cocina en Perú🇵🇪 y el resto del planeta 🌎. Esta es la historia del chef del mejor restaurante del mundo, Central. pic.twitter.com/qvYQZpPku3 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 20, 2023

'Central' es el mejor restaurante del mundo

¡Orgullo peruano! Central fue elegido el mejor restaurante del mundo durante la ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2023, evento que llevó a cabo este martes 20 de junio en Valencia, España.

Encabezado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, Central pasa de la segunda a la primera posición de esta prestigiosa lista. El restaurante peruano sustituye en esta posición al danés Geranium, que sale de la clasificación para unirse al salón de la fama "Best of the Best" de antiguos restaurantes número 1.

Es la primera vez que Latinoamérica ocupa este prestigioso reconocimiento a nivel mundial. En el ranking también destacan los restaurantes peruanos Maido (puesto 6), Kjolle (puesto 28) y Mayta (puesto 47).

Cabe resaltar que tanto Central como Maido pertenecen desde hace años a un selecto grupo de restaurantes que son sinónimo de calidad peruana a nivel internacional. En América Latina, por ejemplo, ambos restaurantes ocupan los dos primeros lugares de la región.

“Perú siempre ha resaltado y queremos seguir haciendo eso. Los restaurantes son parte de nuestra historia, hemos podido salir a flote, todos la hemos pasado duro, pero hay que ver el vaso medio lleno porque no queda otra, lamentarse es parte del pasado, ahora todo se está reactivando, y la gente está siendo más consecuente con lo que come y eso es bueno para la cocina”, sostuvo Virgilio Martínez en conversación con RPP Noticias en el 2021.