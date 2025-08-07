Últimas Noticias
Perú es clave: 'Merlina' incluye curiosa referencia sobre la selva peruana en su segunda temporada

'Merlina' se convirtió en un fenómeno de premios luego de que su primera temporada arrasara en 2022.
'Merlina' se convirtió en un fenómeno de premios luego de que su primera temporada arrasara en 2022. | Fuente: Netflix
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Alerta Spoilers. Morticia Addams, interpretado por Catherine Zeta-Jones, menciona a Perú en uno de sus capítulos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente estreno de la segunda temporada de Merlina ha sorprendido al público ya que en uno de sus episodios, Tim Burton decidió incluir una referencia sobre Perú

Si aún no has visto la serie, atento a los spoilers

La mención a Perú sucede cuando Bianca Barclay, interpretado por Joy Sunday, visita a la familia Addams en su casa ya que el nuevo director Barry Dort (Steve Buscemi), le pidió que haga una misión especial.

En la conversación, Morticia (Catherine Zeta-Jones) le muestra a Bianca unas cabezas ancestrales. “Las trajo Vasco, el tío de Homero Addams, de cuando fue a una expedición en la selva peruana. Ese de ahí, es él”, dijo en referencia a las “cabezas reducidas” o “tsantsas”, que son cabezas humanas reducidas a un tamaño más pequeño, una práctica cultural del pueblo Shuar (también conocidos como Jíbaros) de la Amazonía ecuatoriana y peruana.

Si bien Bianca estaba incómoda en la casa de los Addams, se mostró impresionada por la historia de la mamá de Merlina, en especial por el legado de Hester Frump (Joanna Lumley), la matriarca de la familia, mamá de Morticia, que fundó las Funerarias Frump para servir a los marginados del mundo mágico.

'Merlina' tendrá temporada 3 en Netflix

Merlina (Wednesday) fue renovada oficialmente para una tercera temporada en Netflix. La noticia se dio a conocer antes del esperado estreno de su segunda temporada, protagonizada por Jenna Ortega, y que llegará a la plataforma en dos partes; el 6 de agosto y el 3 de septiembre.

"El futuro no se puede cambiar: en dos semanas estrena la temporada 2 de Merlina y ya está confirmada la temporada 3", publicó la compañía de streaming en sus redes sociales.

La serie también cuenta con Gwendoline Christie como la directora del nuevo colegio de Merlina, Emma Myers como su compañera de cuarto Enid, y Riki Lindhome como su terapeuta escolar.

¿Quiénes integran el elenco de 'Merlina'?

El elenco principal de Melina incluye a:

  • Jenna Ortega como Merlina Addams
  • Emma Myers como Enid Sinclair
  • Hunter Doohan como Tyler Galpin / Hyde
  • Joy Sunday como Bianca Barclay
  • Georgie Farmer como Ajax Petropolus
  • Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams
  • Luis Guzmán como Gómez Addams
  • Isaac Ordóñez como Pericles Addams
  • Joanna Lumley como Grandmama Hester Frump
  • Fred Armisen como Uncle Fester
  • Moosa Mostafa como Eugene Ottinger
  • Noah B. Taylor como Bruno
  • Evie Templeton como Agnes DeMille
  • Steve Buscemi como Principal Dort
  • Billie Piper como Isadora Capri
  • Christopher Lloyd como Professor Orloff
  • Luyanda Unati Lewis-Nyawo como Sheriff Ritchie Santiago
  • Jamie McShane como Sheriff Donovan Galpin
  • Owen Painter como Slurp
  • Thandiwe Newton como Dra. Rachael Fairburn
  • Heather Matarazzo como Judi
  • Victor Dorobantu como Dedos
  • George Burcea como Largo

