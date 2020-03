Netflix: 10 series sobre adolescentes para ver en la plataforma digital

Conoce las series de Netflix sobre historias protagonizadas por adolescentes. | Fuente: Netflix

Netflix es una de las plataformas digitales que más se ha enfocado en crear contenidos para jóvenes, desde una visión sin estereotipos y más realista. Entre títulos en español e inglés, el servicio streaming ha reunido un gran grupo de público adolescente que consume estas producciones.

Desde “Stranger Things”, serie que inicialmente fue más infantil y ahora es juvenil por la edad de sus actores, hasta estrenos más recientes como “Esta mierda me supera”, estas son las series para adolescentes —de distintos géneros— para ver en Netflix:

STRANGER THINGS

La serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se sitúa en la década de los 80, donde unos experimentos para descubrir otra dimensión ponen en peligro el pequeño pueblo Hawkins. En ese contexto, un niño llamado Will desaparece misteriosamente y es buscado por su madre, amigos y el sheriff. Por otro lado, Eleven, una pequeña niña, logra escapar de las instalaciones de un laboratorio y se encuentra con el grupo de niños.

A pesar de que “Stranger Things” no nació como una serie para adolescentes, el crecimiento de sus actores, quienes ahora tienen más de 14 años, ha logrado que esta serie tome otro enfoque sin perder los toques de terror y misterio. La serie es protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, entre otros.

SEX EDUCATION

Otis se avergüenza de su madre por ser sexóloga; sin embargo, al ayudar a un compañero en la escuela se dará cuenta que conoce mucho sobre sexo, a pesar de ser un chico virgen. Él se juntará con una rebelde llamada Maeve y ofrecerán consultas a cambio de dinero a todos los alumnos. El protagonista empezará a desarrollar sentimientos por su amiga y no sabrá cómo confesárselos.

La serie toca temas como la sexualidad, el aborto, la homosexualidad, el acoso sexual, entre otros. El reparto está conformado por Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, entre otros.

ÉLITE

Tres adolescentes son becados para estudiar en “Las Encinas”, un instituto prestigioso de España, después de que su anterior institución fuera derrumbada. Samuel, Nadia y Christian se enfrentarán a muchas dificultades para poder adaptarse a su nueva escuela.

No obstante, el asesinato de Marina, una estudiante víctima de la humillación y el acoso escolar, acaparará la atención de los jóvenes y autoridades. El reparto está conformado por Ester Expósito, Danna Paola, Arón Piper, Miguel Bernardeau, Mina El Hammani, entre otros.

13 REASONS WHY

Hannah decide suicidarse, pero deja un registro de su vida en cintas de audio que dedicará a cada persona que marcó su vida. Clay, un compañero de clase que estaba enamorado de ella y nunca tuvo el valor para decírselo antes de que ella se quitara la vida, al recibir todas las cintas, buscará respuestas tras el suicido de la adolescente y descubrirá demasiados detalles sobre las dificultades que afrontó en la escuela.

Katherine Langford, Dylan Minnette, Alisha Boe, Ross Butler, Christian Navarro y Devin Druid actúan en esta desgarradora historia sobre el bullying y abusos durante la etapa adolescente.

THE END OF THE F***ING WORLD

James, un chico psicópata, y Alyssa, una rebelde con problemas, empezarán una relación y huirán de sus casas para ir de viaje por carretera. Él planeará matarla y ella no tendrá ni idea de lo que piensa el joven. A pesar de que suena como una tonta aventura de adolescentes, la situación empezará a complicarse y dejará ser una escapada divertida. La serie está protagonizada por Alex Lawther y Jessica Barden.

ATYPICAL

Esta comedia dramática se centra en un adolescente con autismo que tiene experiencias extraordinarias mientras estudia en la secundaria. Sam Gardner está listo para ser un adulto y todo lo que conlleva a lograrlo: ser independiente, encontrar el amor de su vida, conocer las cosas que lo apasionan y más.

El reparto está conformado por Keir Gilchrist, Brigette Lundy-Paine, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Graham Rogers, entre otros.

ESTA MIERDA ME SUPERA

La serie narra la vida de Sydney, una joven que proviene de una familia disfuncional e intenta superar el duelo por el suicidio de su padre. El nuevo novio de su mejor amiga o el rechazo que siente por sus seres queridos provocará que desarrolle sorprendentes poderes de telekinesis. La serie es protagonizada por Sophia Lillis y Wyatt Oleff, quienes se hicieron famosos por sus papeles como Beverly Marsh y Stanley Uris en la película “It”.

EL MUNDO OCULTO DE SABRINA

La nueva adaptación de la bruja adolescente explora diferentes facetas de Sabrina, ya sea junto a sus amigos mortales o en el mundo de la brujería. Ella deberá elegir con cuál de estos quedarse y la presión de sus tías Zelda y Hilda crecerá conforme ella se hace mayor.

Por el miedo a dejar a su novio Harvey y amigas, la bruja adolescente intentará —de múltiples formas— evitar su destino. La serie es protagonizada por Kiernan Shipka, Ross Lynch, Miranda Otto, Chance Perdomo, Lucy Davis, entre otros.

BABY

La serie italiana se centra en la vida de dos adolescentes que van a la escuela; y a la vez, se dedican a la prostitución. Chiara (Benedetta Porcaroli) estudia en una prestigiosa escuela de Roma, pero un día se encuentra con Ludovica (Alice Pagani), una joven desesperada por obtener algo de dinero. Esta última guiará a la otra al mundo de la prostitución.

TRINKETS

Tres adolescentes de diferentes escalas sociales de la escuela se encuentran en la misma reunión obligatoria de Ladrones de tiendas Anónimos. Elodie, Moe y Tabitha comenzarán una extraña amistad enmarcada por el robo de tiendas, pero también conseguirán apoyarse la una a la otra durante momentos difíciles. Brianna Hildebrand, Kiana Madeira y Quintessa Swindell protagonizan la comedia basada en la novela homónima de 2013 escrita por Kirsten Smith.