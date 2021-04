Netflix trabaja en una serie derivada de "A todos los chicos". | Fuente: Netflix

“A todos los chicos” no ha llegado a su final. Con el cierre de la saga cinematográfica, donde Lara Jean y Peter Kravinsky deciden sobre sus futuros, aún hay mucho por contar en el universo ficticio y por ello, Netflix trabajará en una serie centrada en Kitty (Anna Cathcart), la menor de las hermanas Covey.

La popular trilogía cinematográfica basada en las novelas de Jenny Han tendrá una nueva protagonista para un formato de televisión. Según un reporte de Deadline, la plataforma está desarrollando una trama contada en episodios sobre la joven Kitty Covey, quien atravesará la adolescencia y encontrará el amor.

Desde el estreno de “A todos los chicos de los que me enamoré” en el 2018, no cabe duda que el género romántico con representación de personajes diversos caló mucho en la audiencia juvenil. Así es como Lana Condor pasa el protagónico a Anna Cathcart, quien se inició en las películas con 14 años.

Al parecer, la próxima serie de Netflix, aún sin título, tendrá episodios de media hora y se encuentra en etapa muy temprana de desarrollo. Tampoco se conoce demasiado de la trama, pero se centrará en Kitty Covey y su búsqueda del amor, luego de que sus hermanas mayores se vayan a la universidad.

Jenny Han no descartó continuar la historia

Hasta el momento, el servicio streaming no ha confirmado la nueva información del portal, pero el pasado febrero, la escritora Jenny Han no descartó más proyectos relacionados a la saga literaria en una entrevista con RPP Noticias. “¡Nunca se sabe!”, admitió entre risas al ser consultada sobre el tema.

“Siempre digo ‘nunca digas nunca’, porque no me gusta limitarme a mí misma como narradora. Creo que me sentí muy inspirada a hacer algo y fue muy emocionante, porque tienes que vivir con esa historia por un buen tiempo”, reveló frente la posibilidad de continuar luego de “A todos los chicos: Para siempre”.

