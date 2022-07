La serie "Black Mirror" muestra el lado oscuro de la era tecnológica en la que se vive. | Fuente: Netflix

La popular serie de Netflix “Black Mirror” vuelve con una temporada 6 y desarrollará más historias de terror, suspenso y/o con finales auto conclusivos. Hasta el momento no se sabe cuál será la trama específica, pero sí hay información relevante sobre lo que se verá pronto.

Como es de conocimiento, esta producción siempre trata de ir más allá en cuanto a la tecnología, el mal uso del internet, etc., así que es probable que el creador Charlie Brooker se enfoque en lo que pasó estos últimos años como la pandemia y el uso excesivo de las redes sociales, así como la llegada del Metaverso y más.

En entrevista con medios internacionales, Brooker dio algunos detalles de lo que posiblemente se verá en la temporada 6 de “Black Mirror” en Netflix.

“Ahora mismo no sé qué estómago habría para historias sobre sociedades colapsando, por lo que no estoy trabajando en nada de eso. Estoy más inclinado a revisitar mi set cómico, por lo que he estado escribiendo guiones centrados en hacerme reír a mí mismo”, comentó.

El reparto de “Black Mirror” temporada 6

Los actores que protagonizarán esta sexta temporada son Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton y Anjana Vasan.

No solos los únicos que formarán parte de “Black Mirror” ya que son los que estarán en la primera tanda de tres episodios. A medida que avance el tiempo, Netflix brindará más información.

El rodaje de “Black Mirror”

La producción de “Black Mirror” se trasladó a Málaga, España donde al menos uno de los episodios se está rodando en esta ciudad.

¿Cuándo se estrena “Black Mirror” temporada 6 en Netflix?

Hasta el momento no se tiene detalle de la fecha de estreno de la sexta temporada de “Black Mirror”. En las temporadas anteriores, cada episodio tomó un mes de rodaje, por ejemplo, la temporada 4 tomó medio año. Teniendo en cuenta esto, probablemente nos iríamos al segundo semestre de 2023.

El nuevo camino de Charlie Brooker, creador de “Black Mirror”

En enero de 2020, Charlie Brooker y Annabel Jones, la dupla creativa detrás de “Black Mirror”, dejó la productora de la serie House of Tomorrow, para formar una propia: Broke and Bones, en la que Netflix ha invertido por un periodo de cinco años.

Con ello, se pensó que “Black Mirror” llegaría a su fin, pues sus derechos de distribución pertenecen a Endemol Shine Group. Sin embargo, Endemol fue adquirida posteriormente por la productora y distribuidora francesa Banijay Group, que ya llegó a un acuerdo con Netflix.

En estos años, Charlie Brooker ha venido trabajando más en el formato de comedia, con sus programas para Netflix “Death to 2020” (“Muerte al 2020”) y su secuela del 2021. También produjo el especial “Invasión de los clichés de Hollywood”.

Y en febrero de este año, lanzó el corto interactivo “Cat bulglar” (“El gato ladrón”), a lo largo del que se hacen preguntas al espectador, que le permitirán seguir avanzando. El dibujo está realizado con un estilo clásico, que rinde tributo al creador de dibujos icónicos como Bugs Bunny o el Pato Lucas.

