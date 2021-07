"Maldita", protagonizada por Katherine Langford, no tendrá segunda temporada. | Fuente: Netflix

“Maldita” no va más en Netflix. La serie de fantasía, protagonizada por Katherine Langford, estrenó a mediados del 2020 y, recientemente, ha sido cancelada por la plataforma después de una temporada. Pese a que la historia brindaba un enfoque femenino a la historia del Rey Arturo, parece ser que no cumplió las expectativas del ‘Rey del streaming’.

Tras una sola entrega, la adaptación televisiva de la novela ilustrada de Frank Miller y Tom Wheeler no fue renovada por Netflix y su aventura concluirá con el final de su primera tanda de episodios. Estrenada en junio del año pasado, el elenco y equipo detrás de cámaras se encontraba a la espera del anuncio de una continuación.

Un reporte de Deadline indica que las malas noticias fueron comunicadas a toda la producción de “Maldita” (conocía también como “Cursed”) y las estrellas vinculadas al reparto han sido liberadas de sus contratos. Por ende, Katherine Langford ya no formará parte de la plataforma tras trabajar en dos proyectos –la ficción medieval y “13 Reasons Why”– de la compañía.

La historia de “Maldita” se centraba en el origen de una mujer que obtendría el control de utilizar una poderosa espada, y se convertiría en la Dama del lago, una leyenda del Rey Arturo. Con cambios muy radicales, la serie planteaba una mirada mucho más femenina del relato artúrico.

Series canceladas en Netflix

En lo que va del año, Netflix ha cancelado un no muy corto listado de series televisivas: “El legado de Júpiter”, “Grand Army”, “Los irregulares”, “The Crew”, entre otras más. Sin embargo, esto no es una gran sorpresa para los espectadores que miran estos contenidos y son usuarios del servicio. ¿El motivo? Sucede continuamente.

Como se sabe, la plataforma digital ha decidido no renovar un gran número de títulos durante los últimos años. Aunque sin dar mayores razones sobre ello, se presume que se da por un rendimiento por debajo de lo esperado, mientras que también hay casos donde narrativas simplemente no planean seguir adelante como el caso “Anne With an E”. La ola de cancelaciones no descansa.

