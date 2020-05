Luis Curiel da vida a Luis en "Control Z", la exitosa serie juvenil de Netflix. | Fuente: EFE/ Valentina Buzurro

El actor mexicano Luis Curiel interpretó a Luis en la exitosa serie "Control Z" y considera que es un personaje que fue todo un reto por la dificultad de tener que crear muchos elementos de su vida que en la serie no se muestran, como confesó en una entrevista con Efe.

"Ya sabía que era un reto porque tenía que construir muchas cosas que no se ven en la serie para que fuera poderoso. Si no, iba a ser endeble y poco verosímil", explicó el joven que actúa en la producción de Netflix.



Para preparar su interpretación acudió a fortalecer las memorias de la infancia, sobre todo en la figura paterna que no está presente pero se intuye, y trabajó con la actriz que interpreta a su madre para fortalecer la relación que no en todo momento se muestra, pero que tiene mucha fuerza.



"Debe ser así, las personas con las que hablamos solo conocemos una parte y hay sustancia que no sabes que ha vivido pero le da identidad y eso necesita verse en cada personaje", insistió.



"Control Z" es una exitosa serie juvenil mexicana relata cómo los estudiantes de un colegio son víctimas de un hacker que se encargará de desvelar sus intimidades. A partir de este eje central, existe un desarrollo profundo de cada personaje que es lo que, según el actor, consigue enganchar al público.

Para conseguir crear indentidades fuertes y vínculos claros en las pantallas fue imprescindible que los actores hicieran lecturas previas al inicio de las grabaciones. Con ello lograron conocerse, generar empatía y tener un ambiente de trabajo cercano.



"De pronto cuando estás en una serie juvenil puede ser un caos pero gracias a los ensayos fue todo lo opuesto y estuvimos disciplinados y dispuestos al trabajo. Se logró una sinergia importante", explicó Luis Curiel.



Además de esto, los directores Alejandro Lozano ("Matando Cabos", película de 2004) y Bernardo de la Rosa ("M13dos", serie de 2007) dieron mucha libertad a los jóvenes actores para crear y añadir su toque a las escenas de "Control Z", algo que resultó añadir un extra de espontaneidad a la serie, algo de lo que el intérprete se siente "muy orgulloso".



Curiel interpreta a su tocayo Luis, un joven antisocial y tímido que es víctima de bullying por parte de un grupo de compañeros que, sin piedad aparente, se meten con él e incluso lo golpean. Sin embargo, Sofía (interpretada por Ana Valeria Becerril) siempre aparece en escena para intentar defenderlo de sus acosadores.



DE LA REALIDAD A LA PANTALLA

El bullying no es el único tema de actualidad o controversial que se atreve a tratar la serie, ya que en la serie de Netflix se habla de drogas, sexo, indentidad de género, entre otras cosas.

Para la joven estrella, por ello la serie está conectando tanto con la audiencia, porque habla de situaciones que suceden en la realidad. Así es como, lejos de buscar fomentarlas, les da la importancia que pueden tener para cualquier joven y no las oculta, algo que no pasa en muchas otras producciones.

"Una de las primeras cosas que vi es que era un guion que iba a conectar bien con la generación actual. Hay muchos proyectos para chavos pero ninguno tan eficiente. Es muy contemporánea y sobre todo vi la oportunidad que me brindaba el personaje, que me podía conmover y que tenía una situación que era importante compartir", añadió Luis Curiel.



A pesar de que él y muchos de sus compañeros vieron las posibilidades de "Control Z" y se quedaron satisfechos cuando terminaron las grabaciones, se sorprendieron al ver el resultado final y la reacción de los espectadores.



Tanto es así, que el pasado viernes le confirmaron a los actores en directo que habrá una segunda temporada, lo que indica que están consiguiendo buenas cifras en Netflix.



"Es una experiencia totalmente única la de haber trabajado con todos y cada uno de mis compañeros, con mis productores y director. Creo que esa es la forma como se tienen que hacer las cosas, conectando con los actores y teniendo empatía con ellos. Eso hace que el proyecto esté vivo", explicó.



Curiel ganó popularidad con su participación en la serie "Narcos: México" como Joaquín "El Chapo" Guzmán adolescente y previamente fue parte del elenco de las series "Como dice el dicho" (Televisa) y "La Rosa de Guadalupe" (Univisión).



"Yo me siento afortunado porque he tenido la oportunidad de estar en las dos cadenas de televisión mas importantes del país, en Amazon, en Netflix y en National Geographic. Me siento muy contento de eso porque me da muchas herramientas para saber cómo enfrentarme a nuevos retos, adaptarme y evolucionar en este mundo que va tan rápido", finalizó el actor. (EFE)