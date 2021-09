Creador del "El juego del calamar" no tienen en mente una segunda temporada... por el momento. | Fuente: Netflix

En los últimos días, “El juego del calamar” se ha mantenido en el número 1 del Top global de Netflix, convirtiéndose así en una de las series más vistas en la plataforma. Con el éxito y popularidad de la nueva ficción surcoreana, no sería una sorpresa que sea renovada por una segunda temporada. ¿Qué opina el creador de la historia?

En conversación con la revista Variety, el guionista y director Hwang Dong-hyuk confesó que no tiene en mente trabajar en una nueva entrega, aunque no lo descarta en el futuro si tuviera un equipo de guionistas. Cuenta que para escribir los episodios de “Squid Game” bebía mucho para que fluyera la inspiración, pero admite que no lo haría otra vez.

“En mis primeros días, bebía media botella de soju (licor coreano) para que fluyeran los jugos creativos. Ya no puedo hacer eso. Escribir [la serie] fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me tomó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios. Luego consulté verbalmente con amigos y recogí pistas para mejorar a través de mi propio lanzamiento y de sus respuestas”, dijo el cineasta de Corea del Sur.

Sin embargo, es oficial: Hwang Dong-hyuk no trabajará ahora mismo en la temporada 2 de “El juego del calamar” por ahora. “No tengo planes bien desarrollados para el ‘El Juego del Calamar 2’. Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría sólo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados”, agregó



¿Cómo se creó 'El juego del calamar', el nuevo fenómeno de Netflix?

Hwang Dong-hyuk se basó en la fuerte competitividad que caracteriza a Corea del Sur para crear “El juego del calamar”, el reciente fenómeno en Netflix, y describió la frialdad de una lucha en la que vemos las ventajas que ofrecen las personas en vez de su calidad como seres humanos.

“Quería escribir una historia que fuera una alegoría o una fábula sobre la sociedad capitalista moderna, algo que representara una competencia extrema, algo así como la competencia extrema de la vida”, detalló a Variety. “Pero quería que usara el tipo de personajes que todos conocemos en la vida real”.

Según comenta, el juego de supervivencia en “El juego del calamar” también es un “entretenimiento y drama humano” con dinámicas simples y fáciles de entender: “Eso permite a los espectadores concentrarse en los personajes, en lugar de distraerse tratando de interpretar las reglas”.

