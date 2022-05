"¿Nos casamos? Sí, mi amor" y "El Marginal 5" son los estrenos más esperados de Netflix para mayo 2022. | Fuente: Composición

Netflix renueva su catálogo con nuevas series, películas, documentales, ficciones infantiles y animes en mayo de 2022.

En este mes, resalta el ingreso de la película peruana "¿Nos casamos? Sí, mi amor", protagonizada por Julián Zucchi y Yiddá Eslava. Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de Netflix para mayo 2022.

Estrenos de Netflix para mayo

SERIES

1 de mayo

'Arpo'

4 de mayo

'El marginal' (temporada 5)

'A tres metros sobre el cielo - La serie' (temporada 3)

5 de mayo

'Clark'

'El Pentavirato'

'Hermanas de sangre'

6 de mayo

'Bienvenidos a Edén'

'El sonido de la magia'

11 de mayo

'42 días en la oscuridad'

13 de mayo

'El abogado del Lincoln'

'Nuevas metas'

16 de mayo

'Un vampiro en el jardín'

17 de mayo

'El diario del futuro' (temporada 2)

18 de mayo

'¿Quién mató a Sara?' (temporada 3)

20 de mayo

'Love, Death + Robots' Vol. 3

23 de mayo

‘Ghost in the shell: SAC_2045’ (temporada 3)

27 de mayo

'Stranger Things' (temporada 4)

PELÍCULAS

1 de mayo

'Bill y Ted salvan el universo'

'Brokeback Mountain'

'En el nombre del padre'

'The Sun Is also a Star'

3 de mayo

'¿Nos casamos? Sí, mi amor'

'Showtime, 1958'

6 de mayo

'Cuarentones'

'Déjate llevar'

'Thar'

'Incompatibles 2'

7 de mayo

'Haunting at the Rectory'

'The Amityville Theater'

'Bunker Project 12'

'Pirate Hunting'

'Robert'

'Show Dancer'

'Conjuring the Dead'

'Theater of Fear aka Midnight Horror Show'

'The Last House on Cemetery Lane'

8 de mayo

'Laia'

9 de mayo

'Ghost in the Shell: SAC_2045 - Guerra sostenible'

'Nación cautiva'

11 de mayo

'El maestro de las fugas'

13 de mayo

'Vuelta al insti'

14 de mayo

'Curse of the Witching Tree'

'El tiempo de los monstruos'

'Bellezonismo'

'Ana de día'

16 de mayo

'Halloween'

'The Game'

18 de mayo

'En la toscana'

19 de mayo

'Tal para cual'

20 de mayo

'La familia perfecta'

'Jackass 4.5'

DOCUMENTALES

1 de mayo

'El juicio de Adolf Eichmann'

3 de mayo

'Aguanta la respiración - Inmersión bajo el hielo'

4 de mayo

'The Circle' (temporada 4)

'Accidente nuclear'

5 de mayo

'Pequeños salvajes'

7 de mayo

'Elon Musk - The Real Life Iron Man'

'I'm in Love with My Car'

'You Will Not Have My Hate'

'Själö - Island of Souls'

'Leaving Africa'

'Reflections'

'Wood Industry - A Business Against Nature'

8 de mayo

'Christina P - Mom Genes'

11 de mayo

'Nuestro padre'

13 de mayo

'El imperio de la ostentación' (temporada 2)

18 de mayo

'Ciberinfierno. La investigación que destapó el horror'

19 de mayo

'El fotógrafo y el cartero (El crimen de Cabezas)'

'Insiders' (temporada 2)





