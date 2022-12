El reality 'Too Hot To Handle', donde participa Flavia Laos, se estrenó en Netflix el 7 de diciembre. | Fuente: Instagram

La influencer Flavia Laos logró clasificar a la final de la cuarta temporada de ‘Too hot to handle’ de Netflix; sin embargo, no pudo llevarse los 100 000 dólares. La modelo nacional no fue incluida entre las parejas finalistas, por lo que el gran premio no lo trajo a Perú.

En este reality británico, varios jóvenes solteros compiten por esta recompensa económica, pero la condición para que continúen en competencia es que no tengan intimidad.

Como se recuerda, Flavia Laos grabó los episodios de ‘Too hot to handle’ tras terminar su relación con Patricio Parodi y antes de iniciar un romance con Austin Palao.

Este 2022 ha sido un año de sorpresas para la modelo ya que fue elegida como ‘Influencer latina’ en la última edición de los ‘People’s Choice Awards’ y ahora cuenta con más popularidad por el estreno de este reality de Netflix que lidera el Top 10 en varios países.

Flavia Laos y su participación en el 'reality' 'Too Hot To Handle'

Luego de triunfar en los People’s Choice Awards 2022 como la 'influencer latina' del año, Flavia Laos anunció en sus redes sociales su participación en la cuarta temporada de la serie 'reality' "Too Hot To Handle", que se estrenó en Netflix el miércoles 7 de diciembre.

Desde su cuenta de Instagram, donde tiene 4,7 millones de seguidores, la modelo peruana compartió una publicación en la que señaló: "¡La espera finalmente ha terminado! Prepara esa cancha. Ahora puedes verme en 'Too Hot To Handle' a partir del 7 de diciembre en Netflix".

El nuevo programa del gigante del 'streaming' reúne a celebridades de todas partes del mundo en una playa paradisíaca. Un grupo de solteros que tienen prohibido el contacto sexual de cualquier tipo con el fin de ganar en conjunto un premio mayor de 100 000 dólares. Cada infracción, sin embargo, les resta dinero en el resultado final.

Flavia Laos ha estado en la retina de muchos ya que inició su carrera en la televisión desde que tiene ocho años siendo protagonista de series, novelas y hasta conductora de TV. Por ello, la actriz considera que sus seguidores la han visto crecer y han estado en las buenas, malas y peores.

