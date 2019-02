Go! cuenta la historia de Mía, una joven que sueña con ser cantante y logra una beca en el exclusivo colegio Saint Mary con el mejor programa de arte del país. | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Fabian_Trapanese

En medio del caluroso verano en Argentina, llega a Netflix, "Go! Vive a tu manera", la nueva serie juvenil de la plataforma que incluye música, baile y sueños.

"Go!" cuenta la historia de Mía, una joven que sueña con ser cantante y logra una beca en el exclusivo colegio Saint Mary con el mejor programa de arte del país. En los 15 capítulos acompañamos a la protagonista y sus amigos en la búsqueda de un sueño a ritmo de pegajosas canciones.

El bullying es uno de los temas transversales de la serie, un tema que Netflix trata en sus series juveniles en pro de retratar la realidad de muchos jóvenes en el mundo. RPP Noticias conversó en exclusiva con Renata Toscano, quien da vida a Lupe en la serie, la rival de la protagonista, quien afirma que es importante denunciar y hacerle frente.

"Que los adolescentes y jóvenes que vean la serie entiendan que el bullying también se hace con pequeñas acciones. Es violencia y a hay que hacerle frente", explica.

Desde su experiencia, el bullying puede afectar a todos. Estar atentos es clave: no solo los golpes son señales de acoso escolar, también lo son las palabras y los rumores.

"Cuando yo estaba en el colegio me hacían bullying por estudiar baile. Un día llegué a mi casa y le dije a mi mamá que no quería bailar más para que me dejaran de molestar. Pasó una semana y no me sentía feliz. Ahí comprendí que debía hacer lo que me gusta sin importar que a los otros no les guste. Yo pude superar el bullying y es un mensaje que quiero que todos sepan. El bullying puede ser vencido".