Netflix anunció este lunes el fichaje de Keanu Reeves ("The Matrix") para protagonizar una película y una serie basadas en el cómic "Brzrkr", un éxito superventas sobre un guerrero inmortal ideado por el propio actor.



El contrato de Reeves con la plataforma de streaming incluye una película de acción real (con actores de carne y hueso) y una continuación de la trama en forma de serie de animación, confirmó la compañía en un comunicado.



"Brzrkr" es una colección de doce cómics creada por el protagonista de "The Matrix" cuya primera entrega se lanzó el 3 de marzo y ya ha despachado más de 615.000 ejemplares, el mejor lanzamiento de la editorial BOOM! en treinta años y el segundo cómic más vendido de la década por detrás de "Star Wars #1".



La trama sigue a un guerrero inmortal, con la apariencia de Keanu Reeves, que a sus 80 000 años y tras luchar en diferentes frentes durante siglos se incorpora al Gobierno de EE.UU. para encargarse de las misiones más peligrosas a cambio de una contraprestación: entender el motivo de su inmortalidad y saber cómo ponerle fin.



La apuesta de Netflix por los superhéroes

Esta apuesta de Netflix por el cómic encaja en los esfuerzos que el gigante televisivo está dando por encontrar una franquicia de superhéroes que pueda competir con los universos de Marvel en Disney+ y DC Comics en HBO Max, ahora que ambas plataformas luchan por el mercado de la pequeña pantalla.



El año pasado, la plataforma estrenó "The Old Guard", una película de protagonizada por Charlize Theron que también narraba las aventuras de una superheroína inmortal y que dejaba la puerta abierta a una continuación en forma de franquicia.



Por su parte, el rodaje de la película sobre “Brzrkr” coincidirá con el regreso de Keanu Reeves a la saga "The Matrix", que tiene previsto estrenar su cuarta entrega a finales de año. (Con información de EFE).



