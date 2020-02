Netflix estrenará la tercera temporada de “La casa de las flores” en el 2020 | Fuente: Netflix

Netflix estrenará la tercera temporada de “La casa de las flores” en el 2020, aunque por el momento no hay una fecha exacta. Además, la plataforma de streaming más importante del mundo ha dado algunas referencias de los que se viene, pero no todas podrían ser de alegría para los fans de la serie.

A través de Twitter, Netflix realizó un hilo en el que anotó un resumen de lo que tendrán las producciones mexicanas que verán la luz este año y, sobre el programa en cuestión, escribió lo siguiente:

“La casa de las flores 3: El final del evento televisivo dirigido por Manolo Caro contestará las preguntas en torno a la familia De la Mora. El destino de Paulina tras la tragedia al final de la temporada 2, también se resolverá mientras conocemos un poco más sobre su infancia”.





La casa de las flores 3:

El tuit de Netflix Latinoamérica alertó a los fanáticos de la serie, pues aduce que la tercera temporada será el final para la familia De la Mora; sin embargo, vale recalcar que la compañía no lo ha anunciado de manera oficial.

No obstante, existirían varias razones para que “La casa de las flores” concluya, pues para muchos seguidores, la serie perdió gran parte de su atractivo tras la salida de Verónica Castro, quien participó solo en la primera temporada y hace poco aseguró que no fue su decisión el no estar en la segunda.

Asimismo, a fines de 2018, Netflix anunció la renovación de la ficción para una segunda y tercera temporada, más no para una cuarta. “Existen historias inconclusas. Algunas que no deberían haber existido, otras que, aunque parecían haber llegado a su fin, eran solo el principio”, indicaron en un teaser en ese momento.

LA CASA DE LAS FLORES 3

Según el anuncio de Netflix, la tercera temporada se encargará de responder varios interrogantes de la familia De la Mora que surgieron en las anteriores entregas, como el destino de Paulina tras ser llevada a la cárcel por sus malas decisiones y flashbacks que permitirán conocer detalles de su infancia.

Por otra parte, su hermana Helena quedó embarazada luego de aceptar la oferta de Diego Olvera para alquilar su vientre, pero sufrió un terrible accidente cuando se dirigía a la competencia en la que se presenta Micaela.

Asimismo, este tercer ciclo de “La casa de las flores” volverá a contar con Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Darío Yazbek en los papeles principales, acompañados de un reparto conformado por Juan Pablo Medina, Arturo Ríos y Paco León, entre otros.