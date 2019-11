"Queer Eye: We're in Japan!". Estreno 01/11. Han pasado quince años desde que la serie ganadora del premio Emmy Queer Eye for the Straight Guy (Operación G) revolucionase los "realities" televisivos. Ahora la serie regresa a Netflix, y el mundo entero podrá descubrir una estética moderna, perspectivas de lo más diversas y a los nuevos Fab 5.