La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se estrenará en enero del 2021 y el final de la primera parte ha dejado con un sinfín de preguntas a los fanáticos. Una de ellas es cómo quedó su relación con Issabela Camil ya que se vio que vivieron un romance bastante intenso, sin embargo, se desconoce por qué terminaron.

Si bien están en grabaciones de los episodios, Camil confesó que su historia no formará parte del rodaje. Como se recuerda, en los años 90 fue novia del ‘Sol de México’ y la actriz que la interpretó fue Camila Sodi.

Issabela le ayudó a entender la historia de amor que vivió en esa época y aclaró que en la pantalla no se abordará el romance. En una entrevista para el programa Hoy, aclaró que esa parte de su vida solo le pertenece a ella y a Luis Miguel, por lo que prefiere mantenerlo al margen:

“Es un tema que no me gusta tocar. Cada quien cuenta la historia como le fue y yo no puedo decir: ‘No cuenten tal cosa’. Me mantengo mucho al margen porque es algo que pasó, algo que no quiero comentar, es mi vida personal y no le incumbe a nadie, esa es la verdad”, comentó.

Camil recordó que fue un amor intenso y lo recuerda, pero espera que respeten su decisión: “Sí fue una relación larga… no tengo nada que ocultar. Fue muy bello todo ese tiempo. Además, es algo que se sabe; él estuvo muy cerca de mi familia mucho tiempo, todo ese tiempo y formamos una gran parte de su historia”, concluyó.

SEGUNDA TEMPORADA DE ‘LUIS MIGUEL, LA SERIE’

Entre las caras nuevas que veremos está la actriz argentina Macarena Achaga, que interpretará a Michelle Salas en la adolescencia, hija de Luis Miguel; y de niña será Valery Sais, por lo que se verá esas dos facetas.

Uno de los que sorprendió más fue que se incorporará otro integrante de la familia Llunas. Se trata de Axel -hermano menor de Itzan, quien hizo el papel de Micky cuando era pequeño- que se pondrá en la piel de Sergio Basteri.

Otros de los actores que se integran a la historia son Fernando Guallar como Mauricio Ambrosi, Pablo Cruz Guerrero como Patricio Robles, Juan Ignacio Cane como José Pérez y Teresa Ruiz como Azucena. Hasta el momento no se sabe qué papel jugarán en la producción.

