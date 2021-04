"Marcela Basteri no va a aparecer": Autor de la biografía de Luis Miguel revela que él sabe cuál fue el destino de su madre. | Fuente: Twitter

Cada vez está más cerca el estreno de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel y hasta el día de hoy quedó en misterio el paradero de su madre, Marcela Basteri. Como se recuerda, esta biografía se basó en los libros de Javier León Herrera, un periodista español que trabajó de la mano con el “Sol de México” para llevar a cabo esta producción.

Así que, para despejar las dudas sobre dónde está la mamá de cantante, solo atinó a decir que “Marcela no va a aparecer”. El escritor, quien goza de la aprobación del cantante mexicano para dar declaraciones sobre su vida respetando la privacidad del mismo, reveló que los hermanos Gallego Basteri saben que la señora falleció y negó que Luisito Rey supiera la verdad.

“Él jamás les contó a sus hijos lo que había sucedido. Todo lo que Luis Miguel sabe, lo sabe porque encargó una investigación particular y esa es su única fuente de información al respecto”, agregó Javier León Herrera al programa “Ventaneando”.

“No tengo ninguna constancia de ninguna naturaleza de que Luisito Rey le pudiera contar algo y menos en su agonía porque estaba en coma inducido, total y absoluto, de que nunca despertó”, comentó.

¿Qué pasó con Marcela Basteri?

Para cerrar el tema sobre el paradero de la madre de Luis Miguel, el periodista español repitió que “Marcela no va a aparecer” porque ya no está viva. “El mejor favor que le podemos hacer tanto a ella como a sus hijos es respetar su memoria y hacer una oración por ella, no hay más”, acotó.

Hasta el momento se desconoce si se sabrá completamente la historia sobre Marcela Basteri en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, no obstante, Juanpa Zurita, quien hace el papel de Álex Basteri, dejó con intriga sobre lo que se verá en la continuación.

“Van a recibir la pregunta de lo que quedó pendiente en la temporada uno. Sin duda alguna, se responde, se sabe”, comentó en una entrevista.

