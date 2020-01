¿La segunda temporada de "Sex Education" es tan graciosa como la primera? Esto dice la crítica. | Fuente: Netflix

"Sex Education" está de vuelta con unos adolescentes de hormonas revueltas, pero también tratando de lidiar sus complejas emociones. Este 17 de enero, se estrenó la segunda temporada de uno de los shows más vistos de Netflix en el 2019.

¿Qué sucede en los nuevos capítulos? Otis (Asa Butterfield) deja de ser el terapista sexual (no oficial) de su colegio; en su lugar ingresa su madre (Gillian Anderson). Mientras que su mejor amigo Eric (Ncuti Gatwa) puede encontrar el romance con un estudiante francés y la hosca Maeve (Emma Mackey) regresa a las clases al mismo tiempo que hace frente a su desaparecida madre. ¿Los nuevos episodios serán tan buenos como los anteriores? Esto es lo que dice la crítica al respecto.

Los chicos del barrio: Eric (Ncuti Gatwa), Otis (Asa Butterfield) y Maeve (Emma Mackey). | Fuente: Instagram

DULCE Y GRACIOSA, PERO NO MUY SEXY

El crítico del diario The Telegraph no puede evitar comparar "Sex Education" con las películas adolescentes que hizo John Hughes en los ochenta a las que considera "mejores". Fuera de eso, admite que la comedia es dulce y divertida; pero menos innovadora de lo que cree que es y no muy sexy.



"El show está repleto de sexo, pero no por eso resulta sexy. Las escenas sexuales son tan incómodas que son graciosas. Los chicos hablan de sexo con una seriedad y franqueza forense [...] Su admirable propósito es hablar abiertamente sobre temas como el consentimiento y la masturbación a enfermedades de transmisión sexual y el abuso sexual", indica.

RÁPIDA Y GRACIOSA

"No es para los débiles de corazón", recalca The Guardian quien destaca la actuación de cada todo el elenco. "Cada intérprete es maravilloso, en parte por el maravilloso guion, con divertidas escenas de sexo y la búsqueda de la intimidad como algo serio, bueno y noble", agrega.

Rápida y divertida son los adjetivos que usan para describir la segunda temporada de "Sex Education". Los nuevos capítulos le dejaron una sensación de diversión y optimismo. "Nadie lo hace mejor. De hecho, nadie hace algo como esto", sostiene.

La segunda temporada de "Sex Education" se estrena este 17 de enero en Netflix. | Fuente: Netflix

"UNA ENSEÑANZA NO SOLO SOBRE SEXO, SINO TAMBIÉN DE COMEDIA"

En la nueva temporada de la serie de Netflix, el diario Independent destaca que su mejor truco es conseguir que hasta la escena más explícita resulte "dulce y encantadora" en lugar de asquerosa o lasciva. Para ello, tienen un apoyo en su tono visual: una paleta de colores claros y saturados ya sea en los pasillos de la secundaria o en el vestuario.



"Ese brillo surreal en 'Sex Education' es una broma y un manto. Es una enseñanza no solo en sexo, pero en comedia también", subraya. Por otro lado, destaca la gran dinámica entre Asa Butterfield y Gillian Anderson como madre e hijo.

MÁS CLICHÉS, MENOS ORIGINALIDAD

Si bien señala que es un regreso "gratificante", gracias a las buenas interpretaciones y la empatía del show, Rolling Stone critica que la segunda temporada de la serie de Netflix apela demasiado al cliché.



Señala que está lleno de líneas argumentales repetidas: la manera de unir y separar personajes (a lo Ross y Rachel en "Friends"), usar fórmulas para las acciones de los personajes en lugar de pensar en lo que encaja con ellos y emplear movimientos clásicos presentes en tantas historias de amor.



Además, critica la mala actitud de Otis (Asa Butterfield). "Ningún personaje necesita ser un santo y los últimos capítulos hacen algo interesante con cómo su mal comportamiento impacta sus relaciones más cercanas. Pero 'Sex Education' pierde mucha de su chispa cuando Otis es tan distraído o cruel", señala.