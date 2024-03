Tres grandes historias del fútbol llegarán a Netflix para conquistar a los amantes del deporte.

Tras el éxito de proyectos como Beckham, Neymar: el caos perfecto y Capitanes del mundo, Netflix anunció tres nuevas historias del mundo del fútbol. Mourinho, Untold UK y The Final: Attack on Wembley, historias con reportajes exclusivos y el detrás de escena de leyendas del deporte, equipos, ligas y federaciones más populares del mundo.

"Estoy encantado de anunciar esta nueva cartelera de programas deportivos, que se suma a una programación ya sólida. Estas nuevas adiciones reflejan nuestro compromiso de mostrar el drama del deporte, de acercar a nuestros miembros a sus personalidades favoritas, ligas, partidos, carreras y momentos que han hecho historia en el deporte. Estamos orgullosos de que estos increíbles atletas y organizaciones sigan confiando en nosotros para contar sus historias de la forma más auténtica", dijo Gabe Spitzer, representante de Netlfix.

Mourinho (2025)

Lo ames o lo odies, es imposible ignorar a José Mourinho. Veinte años después de que sorprendiera al mundo del deporte al llevar al FC Porto a ganar la Liga de Campeones de la UEFA, esta serie documental repasará en profundidad la vida y tiempos del pionero del fútbol.

La carrera de Mourinho en su paso por el Chelsea, el Real Madrid, el Inter de Milán, el Manchester United, el Tottenham Hotspur y la Roma es una historia inigualable de gloria y polémica.

Del productor John Battsek (Beckham; La inspiración más profunda; WHAM!) y el director Joe Pearlman (Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now; Robbie Williams; Bros: After The Screaming Stops), la serie incluirá entrevistas exclusivas con el propio Mourinho, así como los jugadores y colegas que lo han acompañado a lo largo de su carrera, revelando al hombre que se esconde tras el personaje de "el especial".

The Final: Attack on Wembley (mayo 2024)

El 11 de julio de 2021, el estadio de Wembley estaba al borde de una victoria histórica para la selección inglesa de Gareth Southgate. El equipo había inspirado al país en su camino hacia la primera gran final de Inglaterra desde 1966 y la Eurocopa estaba a su alcance. Pero a medida que los hinchas ingleses llegaban a Wembley desde todos los rincones del país, la celebración se convirtió rápidamente en caos.

Entre escenas de embriaguez y consumo de drogas, en el desorden los aficionados sin entradas vieron la oportunidad de asaltar el estadio. Con convincentes testimonios de primera mano y contenido visceral generado por los usuarios, esta es la dramática historia de un día que comenzó con euforia y terminó con una nación tambaleándose.

The Final: Attack on Wembley es una producción ejecutiva de Aloke Devichand, James Rogan y Soleta Rogan y está dirigida por Rob Miller y Kwabena Oppong.

Untold UK (título provisional) (2025)

La aclamada docuserie Untold revela historias épicas del mundo del fútbol. Estas historias van mucho más allá de los titulares y ponen de cabeza lo que creíamos saber.

Cada una de ellas se basa en relatos sinceros e íntimos en primera persona de aquellos que las vivieron, para revelar las agallas, la resistencia, la angustia, el triunfo e incluso el humor que se esconden bajo el sudor.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis