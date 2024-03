'Karate Kid' suma a Sadie Stanley, estrella de 'Cruel Summer', como protagonista romántica

Karate Kid, la histórica saga de películas de artes marciales, suma a Sadie Stanley al elenco de su quinto largometraje. Según informó el último miércoles The Hollywood Reporter, la actriz de 22 años interpretará un papel romántico, al estilo del personaje Ali Mills (Elisabeth Shue), junto con Ben Wang, el protagonista del nuevo filme de Sony Pictures programado para estrenarse el próximo 13 de diciembre de 2024.

Es así como Sadie Stanley se une al elenco de la quinta película de Karate Kid que confirmó hace unos días al actor Joshua Jackson. Del mismo modo, la franquicia anunció al joven actor chino estadounidense Ben Wang como su principal protagonista. Del mismo modo, en noviembre pasado, se conoció la inclusión de los reconocidos actores Jackie Chan y Ralph Macchio con sus personajes el señor Han y Daniel LaRusso, respectivamente, de las anteriores secuelas.

Cabe mencionar que la también cantante estadounidense es la primera actriz mujer en estar en el elenco de Karate Kid. Si bien no se sabe con exactitud los detalles de su personaje, se conoce que interpretará a la novia del protagonista Ben Wang, siendo hija del personaje de Joshua Jackson.

Sadie Stanley es una joven actriz que se dio a conocer con su papel protagónico de Kim en la película de Disney Kim Possible. También protagonizó Somewhere in Queens, del director Ray Romano. De igual manera, Stanley fue una de las estrellas de la segunda temporada del drama adolescente Cruel Summer, con su personaje Megan Landry. Además, estuvo presente en Dead to Me, de Netflix, y Room 104, de HBO.

Sadie Stanley interpreta a Megan Landry en serie de drama adolescente 'Cruel Summer'. | Fuente: Freeform

Joshua Jackson se une al elenco de 'Karate Kid 5'

Joshua Jackson fue confirmado como actor en uno de los personajes principales de Karate Kid, la quinta película de la franquicia cinematográfica de artes marciales.

Es así como Joshua Jackson actuará junto a Ben Wang, Jackie Chang, Daniel LaRusso y ahora Sadie Stanley marcando su regreso al cine luego de diversos papeles en filmes de televisión destacando en Fatal Attraction y Dawson’s Creek.

Jackson, quien hizo pública su relación con la actriz afroamericana Lupita Nyong’o, también apareció en Little Fires Everywhere de HBO, y coprotagonizó el drama ganador de un Emmy de Showtime, The Affair.

¿De que tratará la nueva película de Karate Kid?

Si bien no se conoce la sinopsis oficial de la nueva película de Karate Kid, The Hollywood Reporter mencionó que la nueva historia se realizará, otra vez, en la Costa Este de Estados Unidos y se centrará en la historia de un adolescente de China que encuentra fuerza y equilibrio en su vida con las artes marciales teniendo, probablemente, a más de un instructor que lo ayude.

Este argumento se basa mucho en el primer filme de Karate Kid estrenado en 1984 con el personaje de Daniel Larusso, un adolescente de Brooklyn que se muda a California donde para defenderse aprende artes marciales con el señor Miyagi, interpretado por el fallecido actor Pat Morita, quien logró una nominación como Mejor actor de reparto en los Oscar.

La primera película de 'Karate Kid' se estrenó en cines en 1984.Fuente: Columbia Pictures

