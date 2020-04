Netflix lanzó su nueva serie "Yo nunca". | Fuente: Instagram

Netflix lanzó esta semana la nueva serie adolescente "Yo nunca" ("Never Have I Ever" en inglés), la cual se ha convertido en tendencia en la plataforma de streaming.

La serie, que cuenta con 10 episodios de aproximadamente 28 minutos cada uno, es una comedia dramática que trata sobre la vida de 'Devi', una adolescente norteamericana de origen indio.

El programa, que fue creado por Mindy Kaling y Lang Fisher, muestra cómo la protagonista intenta conseguir muy buenas notas y, al mismo tiempo, tiene problemas para socializar debido a su ambición y a su mal genio.



Los episodios muestran las dificultades que tendrá 'Devi' para lograr que todo lo malo que le pasó el año anterior se revierta. Ella pide a los dioses poder ser invitada a las fiestas de los más populares, así como conseguir un novio, pero nada será fácil en esta etapa.

Mindy Kaling señaló que “Yo nunca” es una ficción que pretende mostrar otra cara de los estudiantes aplicados. “Los nerds no son solo los marginados y los callados. Somos ambiciosos, a veces tenemos personalidades desagradables, queremos tener sexo y sueños como todos los demás niños”, expresó.

"Yo nunca" es protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Lee Rodriguez, Ramona Young y Darren Barnet. La serie está disponible en Netflix desde el 27 de abril y ya muchos usuarios han pedido una segunda entrega.

UN NUEVO ELENCO

"Yo nunca" o "Never Have I Ever" posee un elenco completamente nuevo. Maitreyi Ramakrishnan es la actriz debutante, gracias al perfecto talento que demostró en un casting abierto con más de 15 mil postulantes. Además, los actores se destacan por su gran diversidad. Estos son los actores y sus personajes:

-Maitreyi Ramakrishnan como Devi Vishwakumar

-Poorna Jagannathan como Nalini Vishwakumar

-Richa Moorjani como Kamala

-Ramona Young como Eleanor

-Benjamin Norris como Trent

-Jaren Lewison como Ben Gross

-Darren Barnet como Paxton Hall-Yoshida