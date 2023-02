Penn Badgley en 'You': "El show no se trata de un asesino en serie, se trata del amor"

Penn Badgley da vida a Joe Goldberg, protagonista de la serie "You" que estrenó su cuarta temporada. | Fuente: Netflix

Han pasado casi cinco años desde que Netflix presentara a sus sucriptores la historia de Joe Goldberg, el asesino serial de "You" que suele atravesar por obsesiones tóxicas con mujeres que se cruzan por su camino. Encarnado por Penn Bradgley, el actor contó a RPP Noticias cómo se interesó en el proyecto cuando Sera Gamble y Greg Berlanti, creadores de la serie, le propusieron el papel protagónico.

"Lo que me atrajo fue que la serie era, en realidad, una conversación sobre cómo vemos el amor y las historias de amor, y cómo eso afecta la forma en que somos en las relaciones", sostuvo. En el centro de su diálogo con los showrunners siempre estuvo el dilema sobre si lo que creemos acerca del amor no está atravesado por las historias que nos cuentan de este sentimiento. "¿Qué dice ['You'] sobre el amor? No lo veo como una historia de amor, pero de alguna manera se trata de cómo vemos el amor", dijo.

Esa "metaexploración", precisamente, es el punto que le sigue cautivando a Penn Bradgley del proyecto de Netflix, que este 9 de febrero acaba de estrenar su temporada 4. También, claro está, "el viaje" que Joe Goldberg ha realizado en las temporadas pasadas, pues este huidizo protagonista ha pasado de ser un librero en Nueva York a un prófugo en Los Ángeles, de un soltero empedernido a un casado en aprietos.

Distanciándose de Jeffrey Dahmer

Que "You" tenga a un asesino serial como protagonista no convierte a la ficción en un "reatro clínico" de alguien que padece de sociopatía. "En realidad, [Joe] es psicológicamente demasiado inconsistente para ser una persona real", dijo Bradgley. Y ahí radica su diferencia con la reciente producción centrada en Jeffrey Dahmer, por ejemplo.

"Creo que [Joe] es un modelo diferente, no es una persona real en absoluto. El show no se trata de un asesino serie, creo que se trata, nuevamente, del amor. Una historia de amor en la que él no está enamorado, pero cree que lo está y representa no en su violencia, sino en su pensamiento, lo que le ocurre a muchos de nosotros, atrapados en fantasías de romance", apuntó.

Son esas ilusiones las que influyen en el protagonista de "You" y dañan su capacidad de "estar en una relación más significativa". "El hecho de que él sea un asesino en serie es solo un dispositivo. La serie no se trata de una enfermedad mental. Además, está el aspecto del humor, que creo que realmente lo eleva y lo distingue del consumo automático del asesino en serie", explicó.

En la temporada 4 de "You", Joe Goldberg ahora es el profesor Jonathan Moore y está siendo observado por alguien que forma parte de la élite de Europa. | Fuente: Netflix

La transformación de Joe Goldberg

De la temporada uno a la actual, para Penn Bradgley no solo "Joe Goldberg está cambiando", sino también la misma serie. "La balanza se está inclinando hacia donde él se da cuenta de que no importa quién es ni dónde está, sino que sus problemas realmente están dentro de sí mismo. Para Joe, eso es un símbolo de crecimiento bastante significativo", ensayó.

El protagonista de "You", en palabras de quien lo interpreta, "parece saber lo que se necesita para crecer y cambiar". "Está tratando de conseguir cosas, creo que probablemente de una manera más desesperada que nunca", dijo. ¿Y cómo es para el mismo Bradgley dar vida a estas transformaciones? "En este punto, es un poco fácil para mí, simplemente lo conozco", aseveró.

"Literalmente, me ato sus botas y es difícil para mí ser Joe cuando no estoy usándolas. Ponerme en sus botas es muy tenso y me da problemas por lo general alrededor de dos meses a través de la serie. Pero podría poner a Joe en cualquier lugar y creo que tendría sentido para mí, porque sé cómo jugar a ser él", manifestó.

