'Soltera, casada, viuda, divorciada' ingresará al catálogo de Netflix, confirmó la directora

Soltera, casada, viuda, divorciada, película dirigida por Ani Alva Helfer y producida por Gianella Neyra y La Soga Producciones, acaba de batir un nuevo récord: entra a la semana número 14 en la cartelera nacional.

"Esto es muy importante para el cine nacional, estar 14 semanas en cartelera, considerando el ingreso de producciones extranjeras, es impresionante, nos llena de mucho orgullo y felicidad", cuenta Gianella.

Por su parte, Ani opina: “La película sigue en cartelera y después de tres meses no solo celebro este récord en taquillla y permanencia en carteleram, sino también abrazo con mucha gratitud el resultado emocional que ha tenido la película. La finalidad que tengo como directora es conectar con el público y me he sentido muy feliz y bendecida de que eso haya sucedido”.

Soltera, casada, viuda, divorciada estará en Netflix

Además, la directora de Soltera, casada, viuda, divorciada hace una gran revelación: "Hemos recibo la gran noticia de que estrenaremos en Netflix, sí, confirmamos que estaremos en esta plataforma y, al parecer, será más rápido de lo que pensamos, creo que esto es gracias a que la gente subió a las redes sociales algunas partes de la película y en algunos países, como en Argentina y Chile, fuimos tendencia”.

¿Cómo se terminó la película sin Diego Bertie?

A pesar de la irreparable pérdida, la cinta llegó a los cines y en tiempo récord logró superar a producciones extranjeras como Evild Dead y John Wick 4. Al respecto, Gianella reveló cuál fue el procedimiento para llegar a una solución y poder darle un final merecido a la película.

"Hemos tenido que partir escenas, partir momentos y darle la vuelta al plan. Al darle la vuelta al plan, hemos podido filmar muchas escenas con Diego, porque pudimos filmar su principio, su final y su parte del medio también, entonces su historia está contada", recordó.

"Hemos trabajado sus escenas y las ediciones con mucho cuidado, con mucho amor y tratando de hacerle la mayor justicia que podamos hacerle siendo bien conscientes de que es el último trabajo que realizó", acotó.

Asimismo, recalcó que Soltera, casada, viuda, divorciada es prácticamente un tributo al trabajo de Diego Bertie.

"Creo que hemos podido lograr un personaje hermoso, tiene un personaje hermoso, tiene un personaje donde está brillando, donde está en un momento súper bonito y creo que es como la manera más linda de poder recordarlo haciendo lo que él amaba hacer y haciendo lo que él hacía tan bien que es actuar", finalizó.